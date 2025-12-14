Νοσοκομείο Γεννηματάς: «Πάρτι» χιλιάδων ευρώ καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Την ώρα που τα νοσοκομεία στενάζουν από τον βραχνά της υποχρηματοδότησης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν χτυπήσει κόκκινο, στο νοσοκομείο Γεννηματάς φαίνεται πως κυριαρχεί το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, γίνεται «πάρτι» με τα χρήματα που δίνονται στις εταιρίες για τις υπηρεσίες καθαρισμού, ιματισμού και καθαριότητας.

Όλες οι αλλαγές, έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους, που είδαν σε μία μέρα να χάνουν τη δουλειά τους.

Στην καθαριότητα

Στην καθαριότητα, το κόστος ανερχόταν στις 285.646,21€ τον μήνα. Από 1η Οκτωβρίου, η νέα εταιρεία πληρώνεται με 401.726,21€. Δηλαδή, η διαφορά είναι 116.079€ τον μήνα και 1.392.948€ τον χρόνο.

Το εξωφρενικό; Και οι δύο εταιρείες καλούνται να καθαρίζουν τον ίδιο χώρο.

«Είχε έρθει μία εργαζόμενη δική τους να κάνει με την κόρη της έναν προ εγχειρητικό έλεγχο στο Γεννηματάς. Η προϊσταμένη ήταν έξαλλη και της είπε ”γιατί είσαι εδώ σε αυτό το νοσοκομείο;”. Λέει έφερε την κόρη της για προ εγχειρητικό. Και αμέσως σήκωσε το τηλέφωνό της και πήρε κάποιον και του λέει: αν ξανά πατήσει αυτή το πόδι της εδώ μέσα θα την απολύσουμε, θα τη διώξετε κατευθείαν χωρίς λόγο. Μετά άκουσα και κάτι άλλο: ‘Εσείς θα μας παρακαλάτε για δουλειά, δε θα σας παρακαλάμε εμείς!’», δήλωσε πρώην εργαζόμενη στο νοσοκομείο.

Στις υπηρεσίες ιματισμού, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι περισσότερα. Η προηγούμενη εταιρεία λάμβανε για 12 άτομα 37.094,6€, ενώ ο νέος πάροχος για μόλις 4 άτομα πληρώνεται με 18.600€.

Τα γεύματα

Η ακραία περίπτωση ωστόσο φαίνεται πως είναι στην υπηρεσία παροχής γευμάτων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αλλά η Διοίκηση του νοσοκομείου κάλεσε σε νέα διαδικασία.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει τις υπηρεσίες καθαριότητας και ιματισμού έγινε πάροχος και των γευμάτων, χωρίς όμως να συμμετέχει στον αρχικό διαγωνισμό και το πιο σημαντικό -χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως σημειώνει σε υπόμνημά της η εταιρεία που δεν ανέλαβε το έργο.

«Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε μία τροποποιητική στη σύμβαση που είχαμε. Μου είπανε ότι είναι η ανανέωση της σύμβασης για τον Δεκέμβρη. Είδα ότι ήταν μία τροποποιητική, η οποία μας κατέβαζε στις 36 ώρες, αν και εκείνος θα μας κράταγε 39 ώρες στη δουλειά. Πώς θα γινόταν αυτό: Το ωράριό μου υποτίθεται θα ήταν 7μιση – 1μιση. Αλλά στις 13:30 μου έβαζε υποχρεωτικό διάλειμμα μισής ώρας, που ήμουν υποχρεωμένη να εξυπηρετώ τη νοσηλεία και τους ασθενείς. Όταν του είπα του προϊσταμένου, ότι εγώ στο διάλειμμά μου θέλω να φάω, μου είπε δεν γίνεται πρέπει να είσαι μέσα στην κλινική και να εξυπηρετείς. Άρα σου δουλεύω 39 ώρες και μου πληρώνεις τις 36 που με έχεις δηλωμένη», ανέφερε πρώην εργαζόμενη.

«Χάσαμε τη δουλειά μας απ’ την μια μέρα στην άλλη. Δούλευα στην … αρκετά χρόνια. η εταιρεία αυτή έδειξε ένα πρόσωπο αρκετά σκληρό και άσχημο. Καταρχήν εμάς μας διώξανε, δε θέλανε να είμαστε μέσα στη λίστα αυτών που θα προσλαμβάνανε. Δεν είχε τελειώσει ακόμη η σύμβαση της προηγούμενης εταιρείας με το νοσοκομείο. Απλά μπήκε γιατί θέλανε κάποιοι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάποιες απολαβές από πουθενά», δήλωσε άλλη πρώην εργαζόμενη.

Τι λένε από το νοσοκομείο

Όλα αυτά τα ερωτήματα συνθέτουν μια εικόνα που απαιτεί άμεση απάντηση από τη Διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζουν μόνο αριθμούς και συμβάσεις, αλλά τις ζωές των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο.

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με το νοσοκομείο ώστε να απαντήσει στις καταγγελίες. Πηγές από το νοσοκομείο είπαν στην εκπομπή πως οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς ακολουθήθηκαν ορθά ενώ για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών για τον ιματισμό και τα γεύματα δεν θέλησαν να τοποθετηθούν.