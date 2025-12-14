newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:22
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Νοσοκομείο Γεννηματάς: «Πάρτι» χιλιάδων ευρώ καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14 Δεκεμβρίου 2025 | 18:55

Νοσοκομείο Γεννηματάς: «Πάρτι» χιλιάδων ευρώ καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, γίνεται «πάρτι» με τα χρήματα που δίνονται στις εταιρίες για τις υπηρεσίες καθαρισμού, ιματισμού και καθαριότητας.

Την ώρα που τα νοσοκομεία στενάζουν από τον βραχνά της υποχρηματοδότησης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν χτυπήσει κόκκινο, στο νοσοκομείο Γεννηματάς φαίνεται πως κυριαρχεί το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, γίνεται «πάρτι» με τα χρήματα που δίνονται στις εταιρίες για τις υπηρεσίες καθαρισμού, ιματισμού και καθαριότητας.

Όλες οι αλλαγές, έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους, που είδαν σε μία μέρα να χάνουν τη δουλειά τους.

Στην καθαριότητα

Στην καθαριότητα, το κόστος ανερχόταν στις 285.646,21€ τον μήνα. Από 1η Οκτωβρίου, η νέα εταιρεία πληρώνεται με 401.726,21€. Δηλαδή, η διαφορά είναι 116.079€ τον μήνα και 1.392.948€ τον χρόνο.

Το εξωφρενικό; Και οι δύο εταιρείες καλούνται να καθαρίζουν τον ίδιο χώρο.

«Είχε έρθει μία εργαζόμενη δική τους να κάνει με την κόρη της έναν προ εγχειρητικό έλεγχο στο Γεννηματάς. Η προϊσταμένη ήταν έξαλλη και της είπε ”γιατί είσαι εδώ σε αυτό το νοσοκομείο;”. Λέει έφερε την κόρη της για προ εγχειρητικό. Και αμέσως σήκωσε το τηλέφωνό της και πήρε κάποιον και του λέει: αν ξανά πατήσει αυτή το πόδι της εδώ μέσα θα την απολύσουμε, θα τη διώξετε κατευθείαν χωρίς λόγο. Μετά άκουσα και κάτι άλλο: ‘Εσείς θα μας παρακαλάτε για δουλειά, δε θα σας παρακαλάμε εμείς!’», δήλωσε πρώην εργαζόμενη στο νοσοκομείο.

Στις υπηρεσίες ιματισμού, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι περισσότερα. Η προηγούμενη εταιρεία λάμβανε για 12 άτομα 37.094,6€, ενώ ο νέος πάροχος για μόλις 4 άτομα πληρώνεται με 18.600€.

Τα γεύματα

Η ακραία περίπτωση ωστόσο φαίνεται πως είναι στην υπηρεσία παροχής γευμάτων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αλλά η Διοίκηση του νοσοκομείου κάλεσε σε νέα διαδικασία.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει τις υπηρεσίες καθαριότητας και ιματισμού έγινε πάροχος και των γευμάτων, χωρίς όμως να συμμετέχει στον αρχικό διαγωνισμό και το πιο σημαντικό -χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως σημειώνει σε υπόμνημά της η εταιρεία που δεν ανέλαβε το έργο.

«Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε μία τροποποιητική στη σύμβαση που είχαμε. Μου είπανε ότι είναι η ανανέωση της σύμβασης για τον Δεκέμβρη. Είδα ότι ήταν μία τροποποιητική, η οποία μας κατέβαζε στις 36 ώρες, αν και εκείνος θα μας κράταγε 39 ώρες στη δουλειά. Πώς θα γινόταν αυτό: Το ωράριό μου υποτίθεται θα ήταν 7μιση – 1μιση. Αλλά στις 13:30 μου έβαζε υποχρεωτικό διάλειμμα μισής ώρας, που ήμουν υποχρεωμένη να εξυπηρετώ τη νοσηλεία και τους ασθενείς. Όταν του είπα του προϊσταμένου, ότι εγώ στο διάλειμμά μου θέλω να φάω, μου είπε δεν γίνεται πρέπει να είσαι μέσα στην κλινική και να εξυπηρετείς. Άρα σου δουλεύω 39 ώρες και μου πληρώνεις τις 36 που με έχεις δηλωμένη», ανέφερε πρώην εργαζόμενη.

«Χάσαμε τη δουλειά μας απ’ την μια μέρα στην άλλη. Δούλευα στην … αρκετά χρόνια. η εταιρεία αυτή έδειξε ένα πρόσωπο αρκετά σκληρό και άσχημο. Καταρχήν εμάς μας διώξανε, δε θέλανε να είμαστε μέσα στη λίστα αυτών που θα προσλαμβάνανε. Δεν είχε τελειώσει ακόμη η σύμβαση της προηγούμενης εταιρείας με το νοσοκομείο. Απλά μπήκε γιατί θέλανε κάποιοι. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κάποιες απολαβές από πουθενά», δήλωσε άλλη πρώην εργαζόμενη.

Τι λένε από το νοσοκομείο

Όλα αυτά τα ερωτήματα συνθέτουν μια εικόνα που απαιτεί άμεση απάντηση από τη Διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζουν μόνο αριθμούς και συμβάσεις, αλλά τις ζωές των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο.

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με το νοσοκομείο ώστε να απαντήσει στις καταγγελίες. Πηγές από το νοσοκομείο είπαν στην εκπομπή πως οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς ακολουθήθηκαν ορθά ενώ για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο εταιρειών για τον ιματισμό και τα γεύματα δεν θέλησαν να τοποθετηθούν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Vita.gr
5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

5 «κοινές» συνήθειες που βλάπτουν τον εγκέφαλο – Πώς να τις αντιστρέψετε;

Business
Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

Σούπερ μάρκετ: Το φαινόμενο του «shrinkflation» και η ταχύτατη άνοδος των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων

inWellness
inTown
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25 Upd: 15:54

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Εξαφάνιση-θρίλερ 14.12.25

Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Ελλάδα 14.12.25

Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τροχονομικοί έλεγχοι 14.12.25

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Σύνταξη
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Ελλάδα 14.12.25

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προϋπολογισμός: «Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης – «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

«Βαφτίζει το κρέας ψάρι» ο Χρυσοχοΐδης - «Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;»

Μιλώντας την Κυριακή στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύνταξη
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: Σπουδαία εμφάνιση και «πεντάρα» για την Ένωση στο Αγρίνιο

Με ηγέτη τον Λιούμπιτσιτς που είχε δύο γκολ και δύο ασίστ, η ΑΕΚ διέλυσε 5-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο παίζοντας με... κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη της στην Τουρκία.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Χιμένεθ άφησε εκτός 11άδας τον Μόντσου για το αποψινό (14/12, 20:00) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης», ενώ στο αρχικό σχήμα και στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής επιστρέφει ο Ντούντου.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ
On Field 14.12.25

Έγραψε ιστορία ο Σανγκαρέ

Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Τότεναμ και η απόδοσή του συνδυάστηκε μ’ ένα εξαιρετικό ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Εμφατική νίκη της Σίτι με σούπερ Χάαλαντ, σπουδαίο «διπλό» της Άστον Βίλα στο Λονδίνο

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, περνώντας με 3-0 και παραμένοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας. Σημαντική εκτός έδρας νίκη και για την Άστον Βίλα επί της Γουέστ Χαμ με 3-2.

Σύνταξη
Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους

Ωστόσο, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος της UEFA δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της και δηλώνει «ισχυρό κάλεσμα, αλλά η οικογένειά μου έχει προτεραιότητα»

Βάιος Μπαλάφας
Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»
Μπάσκετ 14.12.25

Μπαρτζώκας: «Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για την εμφάνιση και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Περιστέρι, μιλώντας παράλληλα και για το ιστορικό ρεκόρ του, ισοφαρίζοντας σε συμμετοχές στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ
On Field 14.12.25

Η αντιπαλότητα σε όλο της το… μεγαλείο – Η κίνηση της Σάντερλαντ στο ντέρμπι με τη Νιούκαστλ

Οι «μαύρες γάτες» νίκησαν τις «καρακάξες» (1-0) στο μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού βορρά και η Σάντερλαντ βρήκε τρόπο για να… πικάρει την μεγάλη της αντίπαλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 14.12.25

Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Ξεκούραστη νίκη και 10/10 για τους «ερυθρόλευκους»

Το Περιστέρι Betsson την... πλήρωσε για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, με τους «ερυθρόλευκους» να σοβαρεύονται στο δεύτερο ημίχρονο και να διαλύουν τον αντίπαλό τους με 105-62, για τη 10η νίκη τους στο πρωτάθλημα σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους
Τρομοκρατία 14.12.25

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα των δραστών. Για αντισημιτική επίθεση μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
Χειραγώγηση 14.12.25

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
Ποδόσφαιρο 14.12.25

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14.12.25

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

