Λακωνία: Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά
Η 13χρονη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε να έχει πέσει μέσα στο πηγάδι
Διασώστες απεγκλώβισαν με επιτυχία ένα 13χρονο κορίτσι που έπεσε σε πηγάδι ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκέμβριου, όταν το κοριτσάκι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εντοπίστηκε μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά.
Πέντε μέτρα νερό μέσα στο πηγάδι
Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα από το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό.
Παρά την έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, το 13χρονο κορίτσι παρέμεινε σε καλή κατάσταση κατά την διάσωση.
Αφού οι πυροσβέστες απελευθέρωσαν το 13χρονο παιδί από το πηγάδι εμφάνισε συμπτώματα υποθερμίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η υγεία της είναι καλή και ότι το κορίτσι αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.
Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία των εθελοντών πυροσβεστών στη Λακωνία.
Η ταχύτητα αντίδρασης, ο συντονισμός και η αφοσίωσή τους στις αποστολές διάσωσης αποδεικνύονται καθημερινά κρίσιμα για την ασφάλεια των πολιτών.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον διοικητή του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κροκεών, Λευτέρη Κουμάνταρο, καθώς και στους πυροσβέστες από γειτονικά τμήματα που έσπευσαν να συνδράμουν.
