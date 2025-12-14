Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει στην τηλεόραση χωρίς να κουβαλά το βάρος μιας «απουσίας». Αντίθετα, όπως ξεκαθάρισε, τα χρόνια μακριά από το γυαλί ήταν μια συνειδητή απόσταση, καθώς δεν ένιωθε ότι υπήρχε χώρος που να την εκφράζει πραγματικά μέσα στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο.

«Δεν μου έλειψε η τηλεόραση»

Μιλώντας στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια ήταν ξεκάθαρη: δεν της έλειψε η τηλεόραση γιατί δεν έβλεπε τον εαυτό της σε όσα προβάλλονταν. Αυτό που, όπως είπε, απουσιάζει από την ελληνική τηλεόραση είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο.

«Δεν μου έλειψε η τηλεόραση, δεν βρίσκω κάπου εμένα στις εκπομπές που υπάρχουν. Στην ελληνική τηλεόραση μου λείπει να ακούσω κάτι χρήσιμο, δεν με ενδιαφέρουν οι κόντρες και η αυτοαναφορικότητα. Δεν βλέπω χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση».

Η επιστροφή της συνδέεται με ένα πρότζεκτ που ήθελε εδώ και καιρό να αναλάβει: τον «Αδύναμο Κρίκο». Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν ρόλο που την ενδιαφέρει ουσιαστικά και στον οποίο σκοπεύει να είναι αυστηρή, ακολουθώντας πιστά τη λογική του παιχνιδιού.

«Ήθελα πάντα να κάνω τον ‘Αδύναμο Κρίκο’, θα είμαι αυστηρή στο ρόλο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Μπακοδήμου.

Ωστόσο, η απόφαση δεν ήταν αυτόματη. Η ενασχόλησή της τα τελευταία χρόνια με το life coaching την έκανε να σκεφτεί αν οι δύο ιδιότητες μπορούν να συνυπάρξουν. Τελικά, όπως εξήγησε, βρέθηκε η ισορροπία.

Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύει, αναγνωρίζει συχνά κομμάτια του εαυτού της — μια διαδικασία που, όπως λέει, λειτουργεί αμφίδρομα και την εξελίσσει.

«Με προβλημάτισε το πρόγραμμά μου γιατί πλέον είμαι και life coach, αλλά βρέθηκε λύση. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που κάνουμε life coaching, βλέπω και δικά μου κομμάτια», επισήμανε.