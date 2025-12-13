newspaper
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
Γαλλία: Αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών η κυβέρνηση – Δακρυγόνα και καταστολή σε κινητοποιήσεις
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 09:25

Ενώσεις αγροτών στη Γαλλία προειδοποιούν με μπλόκα την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει τον προϋπολογισμό από τη Βουλή

Σύνταξη
Την παραμονή μιας κρίσιμης κοινοβουλευτικής συνεδρίασης για την εξασφάλιση του προϋπολογισμού για τη Γαλλία το 2026, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την οργή κτηνοτρόφων και αγροτών, που διαμαρτύρονται για την αμφιλεγόμενη απόφαση να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες που εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας (LSD).

Η ασθένεια επανεμφανίστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην Αριέζ και τα Άνω Πυρηναία, περισσότερο από έξι μήνες μετά την ανίχνευση του πρώτου κρούσματος στη Σαβοΐα τον Ιούνιο. Οι εκκλήσεις για κινητοποίηση από ορισμένα γεωργικά συνδικάτα αποτελούν αιτία ανησυχίας για την κυβέρνηση, που φοβάται την αναβίωση του κινήματος των μπλόκων στις αρχές του 2024.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ασταθής καθώς έρχεται σε μια εποχή που τα ευρωπαϊκά κράτη πρόκειται να αποφασίσουν, μεταξύ 16 και 19 Δεκεμβρίου, για την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη), στην οποία οι Γάλλοι αγρότες αντιτίθενται σθεναρά.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε αγρόκτημα

Την Παρασκευή οι εντάσεις κλιμακώθηκαν σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Αριέζ όταν έφτασαν κτηνίατροι συνοδεία αστυνομικών για να θανατώσουν το κοπάδι των 208 αγελάδων, εκ των οποίων η μία έφερε τον ιό.

Οι κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να προστατεύσουν τα ζώα και ακολούθησε ένταση με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

YouTube thumbnail

Η αστυνομία κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγροκτήματος μετά από αρκετές ώρες και προχώρησε σε συλλήψεις ενώ διαδηλώσεις έγιναν νωρίτερα σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντας να ζητούν να αποτραπεί η θανάτωση του κοπαδιού.

Στο Μπορντό, αγρότες έριξαν αρκετά φορτηγά με γεωργικά απόβλητα κοντά σε πολλές εγκαταστάσεις.

Οι αγρότες έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες σε πολλά μέρη της Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας τις αρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να τους υποστηρίξουν.

Η Confederation Paysanne, η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Γαλλίας, καλεί σε «μπλόκα σε όλη τη Γαλλία» για να διαμαρτυρηθεί για την προσέγγιση της κυβέρνησης στη διαχείριση της ασθένειας. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή από το να σφαγιάσουν» τις αγελάδες επειδή «τα εμβόλια δεν λειτουργούν όταν οι αγελάδες είναι ήδη μολυσμένες».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
