Την παραμονή μιας κρίσιμης κοινοβουλευτικής συνεδρίασης για την εξασφάλιση του προϋπολογισμού για τη Γαλλία το 2026, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την οργή κτηνοτρόφων και αγροτών, που διαμαρτύρονται για την αμφιλεγόμενη απόφαση να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες που εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας (LSD).

Η ασθένεια επανεμφανίστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην Αριέζ και τα Άνω Πυρηναία, περισσότερο από έξι μήνες μετά την ανίχνευση του πρώτου κρούσματος στη Σαβοΐα τον Ιούνιο. Οι εκκλήσεις για κινητοποίηση από ορισμένα γεωργικά συνδικάτα αποτελούν αιτία ανησυχίας για την κυβέρνηση, που φοβάται την αναβίωση του κινήματος των μπλόκων στις αρχές του 2024.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ασταθής καθώς έρχεται σε μια εποχή που τα ευρωπαϊκά κράτη πρόκειται να αποφασίσουν, μεταξύ 16 και 19 Δεκεμβρίου, για την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη), στην οποία οι Γάλλοι αγρότες αντιτίθενται σθεναρά.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε αγρόκτημα

Την Παρασκευή οι εντάσεις κλιμακώθηκαν σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Αριέζ όταν έφτασαν κτηνίατροι συνοδεία αστυνομικών για να θανατώσουν το κοπάδι των 208 αγελάδων, εκ των οποίων η μία έφερε τον ιό.

Οι κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να προστατεύσουν τα ζώα και ακολούθησε ένταση με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Η αστυνομία κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγροκτήματος μετά από αρκετές ώρες και προχώρησε σε συλλήψεις ενώ διαδηλώσεις έγιναν νωρίτερα σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντας να ζητούν να αποτραπεί η θανάτωση του κοπαδιού.

Στο Μπορντό, αγρότες έριξαν αρκετά φορτηγά με γεωργικά απόβλητα κοντά σε πολλές εγκαταστάσεις.

Οι αγρότες έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες σε πολλά μέρη της Γαλλίας τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας τις αρχές ότι δεν κάνουν αρκετά για να τους υποστηρίξουν.

Η Confederation Paysanne, η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της Γαλλίας, καλεί σε «μπλόκα σε όλη τη Γαλλία» για να διαμαρτυρηθεί για την προσέγγιση της κυβέρνησης στη διαχείριση της ασθένειας. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν είχαν άλλη επιλογή από το να σφαγιάσουν» τις αγελάδες επειδή «τα εμβόλια δεν λειτουργούν όταν οι αγελάδες είναι ήδη μολυσμένες».