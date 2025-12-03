Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Αυξάνεται ο κίνδυνος το 2025 να κλείσει για τη Γαλλία χωρίς προϋπολογισμό, καθώς ο πρώην στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Η πίεση προς τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, που δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αυξάνεται καθώς ταυτόχρονα ο Μπρουνό Ρεταγιό, ηγέτης των Συντηρητικών τον καλεί να παρακάμψει το κοινοβούλιο, για περάσει το νομοσχέδιο.

«Ορίζοντες»

Ο Εντουάρ Φιλίπ και το κόμμα του «Ορίζοντες» διαθέτει 34 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση. Υποστήριξε ότι είτε θα καταψηφίσουν είτε θα απόσχουν από την ψηφοφορία για την κοινωνική ασφάλιση, διότι ο προϋπολογισμός δεν συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος. Οι Γάλλοι βουλευτές, εκτός από τον γενικό προϋπολογισμό πρέπει να εγκρίνουν αυτό το ξεχωριστό νομοσχέδιο, ώστε να πείσουν τις αγορές ότι η γαλλική οικονομία δεν οδεύει σε κρίση χρέους.

Η Γαλλία έχει αυτή τη στιγμή χρέος 3,4 τρισ. ευρώ και επιδιώκει να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού που αναμένεται να φτάσει το 5,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2025. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα μειώσει αυτό το ποσοστό σε όχι περισσότερο από 5%.

Ο Λεκορνί, που ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας, έχει δεσμευθεί επίσης ότι δεν θα καταφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που θα του επέτρεπε να περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δεσμεύθηκε σε αυτή τη θέση, ώστε, με τη ανοχή των Σοσιαλιστών, να μην πέσει η κυβέρνησή του έπειτα από δύο προτάσεις μομφής. Αν υποχωρήσει στις πιέσεις του Ρεταγιό, τότε το πιθανότερο είναι ότι η κυβέρνηση θα πέσει, διότι η αντιπολίτευση έχει προειδοποιήσει με πρόταση μομφής.

Ο Φιλίπ και οι προεδρικές φιλοδοξίες

Σύμφωνα με τους επικριτές του, ο Εντουάρ Φιλίπ, με την κίνησή του να μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση, βλέπει στο μέλλον. Στην υποψηφιότητά του για την προεδρία, καθώς επιθυμεί να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της κεντροδεξιάς.

Σε μια ανάλυση της Monde επισημαίνεται ότι η ρήξη ανάμεσα στον Φιλίπ και τον Μακρόν έχει ξεκινήσει καιρό πριν, από τον Ιούλιο του 2020, που τον αντικατέστησε στην πρωθυπουργία.

Επίσης επισημαίνει ότι ο υποψήφιος πρόεδρος έπρεπε να αποστασιοποιηθεί από τον αποδυναμωμένο πρόεδρο, τον οποίο είχε απορρίψει ο γαλλικός λαός. Η κίνησή του ερμηνεύεται και ως προσπάθεια να αλλάξει το εις βάρος του δημοσκοπικό κλίμα. Οι δημοσκοπήσεις, από εκεί που τον έφερναν μόνο ικανό να νικήσει τον υποψήφιο της ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά, τώρα έχουν αλλάξει. Όλες πλέον δίνουν τον Μπαρντελά του Εθνικού Συναγερμού να προηγείται με διαφορά.

Αντιδράσεις

Η απόφαση του Φιλίπ να μη στηρίξει τον κοινωνικό προϋπολογισμό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πολλοί τον κατηγορούν ότι δεν σέβεται τους θεσμούς. «Όταν είσαι στη δεξιά πλευρά, ενδιαφέρεσαι μόνο για τη σταθερότητα, δίνεις έμφαση στην τάξη», δήλωσε ότι ο Λοράν Βοκιέ, πρόεδρος των βουλευτών της Ρεπουμπλικανικής Δεξιάς.

Υπουργός της κυβέρνησης, αντέδρασε με βρισιές στην ανακοίνωση του Εντουάρ Φιλίπ, και ύστερα είπε ότι πρόκειται για «παραλογισμό… δεν θα έχουμε προϋπολογισμό».

Επίσης, πρόσωπο κοντά στην ομάδα του πρωθυπουργού Λεκορνί, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης γνωρίζει ότι ο Φιλίπ δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει στον πρωθυπουργό πλήρη ελευθερία. Αλλά, πρόσθεσε, «αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψει τον προϋπολογισμό».