Οι γάλλοι βουλευτές απέρριψαν σχεδόν ομόφωνα σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο προϋπολογισμού του κράτους το 2026 τη νύχτα σήμερα Σάββατο, κάτι άνευ προηγουμένου για δεκαετίες, έκβαση που αποτελεί άσχημο οιωνό για το εγχείρημα με σκοπό να έχει εγκριθεί πριν το τέλος της χρονιάς (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Gonzalo Fuentes, επάνω, από συνεδρίαση στη γαλλική Κάτω Βουλή).

Το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα

🚨 After 125 hours of debate, the National Assembly has just voted AGAINST the revenue section of the state budget. Votes in favour: 1

Votes against: 404 pic.twitter.com/dQKg5bD8Vu — France Elects 🇫🇷 (@FRElects) November 22, 2025

Επειτα από εβδομάδες διαλόγου, ενίοτε θυελλώδους, για τον φόρο κληρονομιάς και για τον φορολογικό συντελεστή των μεγάλων εταιρειών, 404 μέλη της κάτω Βουλής απέρριψαν την πτυχή των εσόδων —μόλις ένα τάχθηκε υπέρ — χωρίς καν να εξετάσουν την πτυχή των δημοσίων δαπανών.

Δυνάμει της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη Γαλλία, αυτό σημαίνει πως το κείμενο της κυβέρνησης επιστρέφει στη Γερουσία, που θα το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εάν το κείμενο του προϋπολογισμού δεν συγκεντρώσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας σε μεταγενέστερες αναγνώσεις, η κυβέρνηση μπορεί να το περάσει με διάταγμα (παρακάμπτοντας τη Βουλή), αν και η υπουργός προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να το πράξει.

Υπάρχουν τα… εργαλεία

Η Γαλλία διαθέτει τα συνταγματικά εργαλεία για να αποφύγει ένα κλείσιμο τύπου ΗΠΑ στο τέλος του έτους, εάν ο προϋπολογισμός δεν συμφωνηθεί εγκαίρως.

Αυτά περιλαμβάνουν έναν ειδικό νόμο που θα μεταφέρει τις δαπάνες από το 2025, με την ελπίδα να συνεχιστούν οι συζητήσεις τη νέα χρονιά, όπως προϊδέασε ο Λοράν Πανιφού, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, αυτό θα ματαίωνε τη φιλοδοξία της Γαλλίας να περιορίσει το διευρυνόμενο έλλειμμά της, ένα από τα μεγαλύτερα στην ευρωζώνη (περισσότερα εδώ).