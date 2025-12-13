Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα…»
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Η νομπελίστρια ειρήνης στα «ΝΕΑ» • Μία συνέντευξη σε συνεργασία με το Politique Internationale
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Η νομπελίστρια ειρήνης στα «ΝΕΑ»
«Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα…»
• Μία συνέντευξη σε συνεργασία με το Politique Internationale
=============
Ο νέος χάρτης
Δημοσκοπήσεις, διεργασίες και μπλόκα
• Τι ισχύει με ΝΔ, κόμμα Τσίπρα και… Βελόπουλο
• Πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για ραντεβού τη Δευτέρα
«Τι είδα στις εθνικές οδούς»
=============
Μαρκ Μαζάουερ
Καθηγητής στο Columbia
«Ζούμε την πολιτιστική αντεπανάσταση της Δεξιάς»
=============
Γιούργκεν Χάμπερμας
Γερμανός φιλόσοφος
«Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε μόνοι μας»
=============
Κένεθ Ρόγκοφ
Καθηγητής στο Harvard
«H Ευρώπη θα μας εκπλήξει με την πρόοδό της»
=============
Κυριάκος Πιερρακάκης στα «ΝΕΑ»
«Οι κοινωνίες μπορούν να σταθούν ξανά όρθιες»
- Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα…»
- Φοινικούντα: «Φάνηκε ότι έστησαν την κομπίνα για τα περιουσιακά» λέει μάρτυρας για το διπλό φονικό
- Φοινικούντα: «Μίλαγα με τον αδελφό μου & έμαθα από τα σάιτ ότι τον δολοφόνησαν» λέει ο αδερφός του επιστάτη
- Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια για τις ΜμΕ η Τεχνητή Νοημοσύνη
- Ουκρανία: Λάρι Φινκ και Τζάρεντ Κούσνερ κυρίαρχοι στο παιχνίδι της ανοικοδόμησης
- Google: Απευθείας ηχητική μετάφραση στα ακουστικά ήχου με τη βοήθεια της AI
- Αποκαλύψεις από τον Ρούνεϊ: «Δέχτηκα θανατικές απειλές όταν πήγα από την Έβερτον στη Γιουνάιτεντ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις