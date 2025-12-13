Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: «Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα…»

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η νομπελίστρια ειρήνης στα «ΝΕΑ»

«Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα…»

• Μία συνέντευξη σε συνεργασία με το Politique Internationale

Ο νέος χάρτης

Δημοσκοπήσεις, διεργασίες και μπλόκα

• Τι ισχύει με ΝΔ, κόμμα Τσίπρα και… Βελόπουλο

• Πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για ραντεβού τη Δευτέρα

«Τι είδα στις εθνικές οδούς»

Μαρκ Μαζάουερ

Καθηγητής στο Columbia

«Ζούμε την πολιτιστική αντεπανάσταση της Δεξιάς»

Γιούργκεν Χάμπερμας

Γερμανός φιλόσοφος

«Από εδώ και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε μόνοι μας»

Κένεθ Ρόγκοφ

Καθηγητής στο Harvard

«H Ευρώπη θα μας εκπλήξει με την πρόοδό της»

Κυριάκος Πιερρακάκης στα «ΝΕΑ»

«Οι κοινωνίες μπορούν να σταθούν ξανά όρθιες»