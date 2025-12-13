Απελπιστική είναι για πολλούς ασφαλισμένους η κατάσταση με τα ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα για το επόμενο δίμηνο.

Ραντεβού για υπερήχους μέσω ΕΟΠΥΥ δίνονται πλέον από Φεβρουάριο και μετά, με χιλιάδες ασθενείς να αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους καθώς για κάποιους η κατάσταση επείγει και δεν είναι δυνατόν να το αναβάλουν.

H ταλαιπωρία των πολιτών είναι απίστευτη. «Δεν μπορούμε να βρούμε υπέρηχο, μας κλείνουνε ραντεβού για τον Φεβρουάριο – Μάρτιο», λέει μια γυναίκα στην κάμερα του Mega. «Είμαι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», λέει μία άλλη γυναίκα, «διότι θέλω να κάνω έναν υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας και δεν βρίσκω πουθενά».

Οι χαμηλές τιμές αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με την επιβολή clawback είναι η βασική αιτία του προβλήματος

«Πριν από δύο μήνες υπήρξε πρόβλημα με την εγγονή μου και έπρεπε να κάνουμε υπέρηχο μέσω ΕΟΠΥΥ. Είναι 16 στα 17. Αναγκαστήκαμε να ψάχνουμε όλο το Λεκανοπέδιο να βρούμε. Δεν υπήρχε, μας είπαν από δύο μήνες και μετά», λέει μια γιαγιά.

Μια νεαρή γυναίκα αναφέρει ότι περιμένει περίπου τέσσερις μήνες για να κλείσει ραντεβού για υπέρηχο μαστών και ακόμα δεν τα έχει καταφέρει.

Έλλειψη ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ: Τι φταίει

Οι χαμηλές τιμές αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με την επιβολή clawback, είναι η βασική αιτία της ταλαιπωρίας χιλιάδων πολιτών, καθώς διαγνωστικά κέντρα και γιατροί αδυνατούν πλέον να σηκώσουν το βάρος χιλιάδων εξετάσεων.

«Ένα υπερηχογράφημα κοστολογείται σήμερα 2,5 – 8,5 ευρώ, τι μένει στον γιατρό που το εκτελεί; Μένει καθαρά 1,5 με 2 το πολύ ευρώ» λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, Θάνος Χαλαζωνίτης. Ως εκ τούτου, δεκάδες εργαστηριακά κέντρα οδηγούνται σε λουκέτο εξαιτίας των υποχρεωτικών εκπτώσεων και των αυτόματων επιστροφών.