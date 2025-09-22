Νέες καταγγελίες για κόλπα των διαγνωστικών κέντρων με τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, με τις αναμονές στα ραντεβού και τις έξτρα χρεώσεις, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Παρόμοιες καταγγελίες έχουν γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν με τους αρμόδιους του ΕΟΠΠΥ να επιβεβαιώνουν τα όσα καταγγέλλονται.

Το γεγονός αυτό εγείρει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα, δεδομένου ότι τα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Οι νέες καταγγελίες για τα διαγνωστικά κέντρα

Όπως είχε αποκαλύψει καταγγέλλουσα στο MEGA, μετά από πολλούς μήνες αναμονής για έναν υπέρηχο τα διαγνωστικά κέντρα δεν δέχονται το παραπεμπτικό της και μόνο επί πληρωμή μπορούσε να βρει ραντεβού.

Πλέον οι καταγγελίες πληθαίνουν, με τους πολίτες να αναφέρουν πως βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού τρεις μήνες μετά, στις δημόσιες δομές.

«Στα ιδιωτικά τα ραντεβού πολύ σπάνια είναι εντός του μήνα. Εάν πληρώσεις υπάρχει πιο κοντά», είπε στο MEGA ο Ορέστης Γκλαβάς αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα.

«Και στον υπέρηχο μαστού και στις ακτινογραφίες η πάγια απάντηση από τα περισσότερα διαγνωστικά είναι ότι εμείς κάνουμε την ψηφιακή ακτινογραφία ή τον υπέρηχο ABUS, που είναι πιο εξελιγμένος και αμφότερα δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Τα ραντεβού στο δημόσιο είναι είδος υπό ανεπάρκεια», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή μια ακόμη γυναίκα ανέφερε στο MEGA πως όταν ζήτησε ραντεβού για υπέρηχο μαστού στο νοσοκομείο της Βέροιας, το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού ήταν στις αρχές του 2026!

«Έγινε η μαστογραφία και σε δύο εβδομάδες βγήκαν τα αποτελέσματα. Έπειτα προτείνεται υπέρηχος. Όταν είπα ότι θέλω να κλείσω ραντεβού, μου είπαν ότι από τον Φεβρουάριο του 2026 και μετά έχει ραντεβού. Όλος ο νομός εξυπηρετείται στη Βέροια. Αναγκαστικά με το παραπεμπτικό που είχα τηλεφώνησα σε δύο διαγνωστικά, ο ένας δεχόταν το παραπεμπτικό και 50 ευρώ», είπε.

Σοβαρά ερωτήματα

Πριν από λίγο καιρό η Διοικήτρια του ΕΟΠΠΥ, Θ. Καρποδίνη, μιλώντας στην ΕΡΤ, αφού είχε επιβεβαιώσει τις καταγγελίες, είχε αναφέρει ότι: «τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ απαγορεύεται να ζητούν οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση από τους ασφαλισμένους και σύμφωνα και με τους όρους της σύμβασης, δεν μπορούν να μη δέχονται τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για να τους εξυπηρετούν.

»Πολύ κατηγορηματικά θα πω ότι ο ασθενής πληρώνει μόνο τη συμμετοχή του, και η συμμετοχή του τυπώνεται ΠΑΝΩ στο παραπεμπτικό. Ακόμα και αν είναι άυλη συνταγογράφηση, όταν δεν εκτελεί το διαγνωστικό κέντρο, αυτόματα βγαίνει η συμμετοχή του. Επομένως δεν πρέπει να δέχεται καμία άλλη χρέωση από τα διαγνωστικά κέντρα».

Και ενώ οι προβλεπόμενες από το κανονιστικό πλαίσιο κυρώσεις, έχουν αυστηροποιηθεί, τα διαγνωστικά κέντρα εξακολουθούν σε παράτυπες τακτικές, γεγονός που δείχνει ελλείψεις σε ότι αφορά στους ελέγχους από το αρμόδιο υπουργείο.

Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τόνισε στο MEGA πως το ΕΣΥ πάσχει από σοβαρές ελλείψεις κι όταν δεν υπάρχουν ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι, προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις, τότε τα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να υπάρχει τεράστια αναμονή.