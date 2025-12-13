Στόλισαν… αυτοκίνητα και έγιναν viral στο Ηράκλειο

Κυκλοφορούσαν στους δρόμους του Ηρακλείου, τραβώντας όλα τα βλέμματα με αποτέλεσμα να γίνουν αμέσως viral. Τα στολισμένα στο πνεύμα των Χριστουγέννων αυτοκίνητα –τα οποία έχουν γίνει πλέον μόδα- ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ολοένα και περισσότεροι νέοι υιοθετούν την τάση του χριστουγεννιάτικου στολισμού οχημάτων με φωτάκια και πρωτότυπα αξεσουάρ. Ένας από τους νεαρούς που δοκίμασαν να «μεταμορφώσουν» το όχημά τους, είναι και ο Παντελής, φοιτητής και εργαζόμενος στο Ηράκλειο, του οποίου το αυτοκίνητο έχει γίνει θέμα συζήτησης στα social media.

«Ακούω μόνο θετικά σχόλια, όλοι γελούν»

Σύμφωνα με όσα είπε στο patris.gr, η ιδέα γεννήθηκε όταν είδε ένα παρόμοιο βίντεο από το εξωτερικό και χωρίς πολλή σκέψη αποφάσισε να το τολμήσει κι εκείνος.

Με τη βοήθεια των φίλων του, ο 19χρονος στόλισε το αυτοκίνητό του με χριστουγεννιάτικα φωτάκια που προμηθεύτηκε από την αγορά.

«Τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα: πάμε να το κάνουμε!», εξήγησε, τονίζοντας ότι η διαδικασία δεν ήταν απλή, καθώς χρειάστηκαν περίπου 12 ώρες — με αρκετά διαλείμματα — για να ολοκληρωθεί το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Παρά τις βροχερές ημέρες που προηγήθηκαν, τα φωτάκια έμειναν στη θέση τους χωρίς κανένα πρόβλημα. «Μόνο όταν χρειάστηκε να πάω στο πλυντήριο αυτοκινήτων τα έβγαλα», τόνισε.

Ο Παντελής δηλώνει ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση του κόσμου: «Ακούω μόνο θετικά σχόλια. Στη σχολή, στον δρόμο, όλοι χαμογελούν. Είναι κάτι που σε κάνει να γελάς — και να νιώθεις ότι κάνεις κάτι ξεχωριστό».

Τον σταμάτησε η ΕΛ.ΑΣ. από… θαυμασμό

Μάλιστα, η Ελληνική Αστυνομία τον έχει σταματήσει… δύο φορές! Όχι για έλεγχο, αλλά από περιέργεια και θαυμασμό. «Εντυπωσιάστηκαν, βγάλανε φωτογραφίες και βίντεο και γελούσαν μαζί μου. Ήταν πολύ ωραίο!», λέει χαμογελώντας.

«Είναι όμορφο να δίνεις χαρά και γέλιο στον κόσμο. Σημαίνει πως κάτι κάνεις σωστά», καταλήγει ο 19χρονος.