Δεν έχετε στολίσει ακόμη; Τι να προσέξετε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Οδηγίες για ασφαλή διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Η διαδικασία του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές των γιορτών, γεμάτη χαρά και δημιουργικότητα. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη και την εορταστική ατμόσφαιρα κρύβονται πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια στο σπίτι και το περιβάλλον. Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας τονίζει ότι η προσεκτική επιλογή φωτάκιων και στολιδιών, καθώς και η σωστή χρήση τους, μπορούν να κάνουν τον στολισμό πιο ασφαλή και ταυτόχρονα φιλικό προς το περιβάλλον.
Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση παρέχει σαφείς οδηγίες για τον ασφαλή και οικολογικό στολισμό του δέντρου. Από την επιλογή φωτάκιων με σήμανση CE και ανθεκτικά στολίδια, μέχρι τη σωστή τοποθέτηση του δέντρου μακριά από θερμαντικές πηγές και τη χρήση ανακυκλώσιμων ή βιοδιασπώμενων υλικών, τα βήματα αυτά προστατεύουν την οικογένεια από ατυχήματα και συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων, κάνοντας τον στολισμό πιο υπεύθυνο και βιώσιμο.
Η ανακοίνωση της Ένωσης για το χριστουγεννιάτικο δέντρο:
«Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας παρέχει χρήσιμες οδηγίες για την ασφαλή και οικολογική διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, βοηθώντας τους καταναλωτές να απολαύσουν τις γιορτές με ασφάλεια και υπευθυνότητα.
Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις των Χριστουγέννων. Ωστόσο, για να απολαύσουμε την εορταστική περίοδο χωρίς προβλήματα, είναι σημαντικό να λάβουμε ορισμένα μέτρα ασφάλειας και οικολογικής ευθύνης.
Συμβουλές για Ασφαλή και Οικολογική Διακόσμηση:
- Επιλέγουμε ασφαλή διακοσμητικά φωτάκια που φέρουν το σήμα CE, το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι 5mm, να υπάρχουν οδηγίες στα Ελληνικά, το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους και να αναγράφεται εμφανώς εάν η χρήση τους προορίζεται για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
- Προσέχουμε τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια να μην είναι από εύφλεκτα και εύθραυστα υλικά και να μην έχουν αιχμηρές γωνίες. Εάν χρησιμοποιήσουμε διακοσμητικό σπρέι προσέχουμε να φέρει την ένδειξη «μη τοξικό»
- Δεν αφήνουμε το δέντρο χωρίς επιτήρηση ενώ σβήνουμε τα φωτάκια όταν δεν βρισκόμαστε στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση
- Ασφαλίζουμε το δέντρο σταθερά τοποθετημένο για να αποτρέψουμε την πτώση του, ιδιαίτερα αν υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια στο σπίτι.
- Τοποθετούμε το δέντρο μακριά από πηγές θερμότητας και κυρίως μακριά από τζάκια και καλοριφέρ
- Επιλέγουμε τεχνητό ή οικολογικό δέντρο που είναι βιοδιασπώμενα ή κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά
- Ανακυκλώνουμε τα Διακοσμητικά Υλικά για να μειώσουμε τα απόβλητα, αποφεύγοντας τα πλαστικά και τα μη βιοδιασπώμενα
- Καταγράφουμε τα προϊόντα που έχουμε από περασμένες χρονιές και που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά για να αποφύγουμε τις άσκοπες αγορές»
