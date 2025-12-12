newspaper
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Ιταλία: Φυγάς παρίστανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη – Τον εντόπισε ο δήμαρχος
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 10:55

Ιταλία: Φυγάς παρίστανε το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη – Τον εντόπισε ο δήμαρχος

Ένας 38χρονος άνδρας από τη Γκάνα προσπάθησε να διαφύγει παριστάνοντας το άγαλμα σε χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Ένας φυγάς συνελήφθη στη νότια Ιταλία το Σάββατο, αφού προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία παριστάνοντας το άγαλμα στη χριστουγεννιάτικη φάτνη μιας πόλης.

Τον 38χρονο άνδρα από την Γκάνα ανακάλυψε ο δήμαρχος του Γκαλάτονε, Φλάβιο Φιλόνι, ο οποίος περνούσε τυχαία από την φάτνη.

Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην του σε φυλάκιση εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και σοβαρή επίθεση , σύμφωνα με δημοσιεύματα

«Ενώ στεκόμουν μπροστά στη σκηνή της γέννησης, η οποία είχε δημιουργηθεί με μεράκι από τον τοπικό μας σύλλογο Pro Loco, παρατήρησα κάτι που αρχικά είχα μπερδέψει με μέρος της σκηνής», έγραψε ο Φιλόνι στο Facebook. «Μια λεπτομέρεια που φαινόταν ακίνδυνη, αλλά αποδείχθηκε κρίσιμη». Ο δήμαρχος αρχικά σκέφτηκε να επικοινωνήσει με τους διοργανωτές για να τους συγχαρεί για την ρεαλιστική φιγούρα, αλλά μετά από πιο προσεκτική εξέταση συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για άνθρωπο.

Ο Φιλόνι κάλεσε έναν άλλο αξιωματούχο της πόλης για να πείσει τον άνδρα να φύγει από τη φάτνη. Ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε και να ισχυρίστηκε ότι η φάτνη ήταν το σπίτι του.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο φυγά.

Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην του σε φυλάκιση εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και σοβαρή επίθεση , σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Χάρη στην άμεση παρέμβαση της τοπικής αστυνομίας, της κρατικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ένας φυγάς και καταζητούμενος», δήλωσε ο Φιλόνι. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την αστυνομία για το έργο της, προσθέτοντας ότι το περιστατικό επιβεβαίωσε «πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12.12.25

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
Δημοσκοπήσεις 12.12.25

Εξαλλος ο Τραμπ με τους Αμερικανούς καθώς του γυρίζουν την πλάτη

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
Αίγιο: Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Στο Αίγιο 12.12.25

Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Προηγήθηκε διαπληκτισμός σε κεντρικό δρόμο στο Αίγιο - Όταν ο οδηγός βγήκε από το Ι.Χ., ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και προκάλεσε φθορές στο αμάξι του προτού διαφύγει

Σύνταξη
Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
Conference League 12.12.25

Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)

Η νίκη της ΑΕΚ στην Τουρκία επί της Σαμσουνσπόρ της εξασφάλισε την βέβαιη πρόκριση στα πλέι-οφ του Conference League και παράλληλα... εκτόξευσε τις πιθανότητές της για το top-8 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
Πολιτική 12.12.25

Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»

Ο Δένδιας έχει δηλώσει ότι «η ‘Ατζέντα 2030’ προβλέπει ένα ισχυρό και σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό – το πιο ισχυρό και το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία»

Σύνταξη
Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)

Κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στην Ιταλία, η διαιτητής του αγώνα δέχθηκε λεκτική επίθεση από οπαδό, με την υπόλοιπη εξέδρα πάντως να αντιδρά έντονα εναντίον του...

Σύνταξη
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στις 16 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα με ομιλία Τσίπρα

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον πολυχώρο Royal στην Πάτρα ενώ θα ακολουθήσει και ομιλία του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες
Πολιτική 12.12.25

Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες

Η στάση του Μαξίμου απέναντι στους «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις οργισμένες αντιδράσεις τους στη ενημέρωση για το αγροτικό. Όλοι οι παράγοντες που κάνουν το εσωκομματικό έδαφος εύφορο για αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Τι θα πει ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
Europa League 12.12.25

Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν σχεδόν «κλειδώσει» την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League, ενώ διατηρούν ακόμη πιθανότητες για το τοπ-8 - Ποιές οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο».

Σύνταξη
Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής
Ελλάδα 12.12.25

Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής

Τι λέει ο καθηγητή Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης για την υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος που αποδείχθηκε φορέας επικίνδυνης γονιδιακής μετάλλαξης.

Σύνταξη
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή
Plus 12.12.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Τέσσερις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12.12.25

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

