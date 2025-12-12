Ένας φυγάς συνελήφθη στη νότια Ιταλία το Σάββατο, αφού προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία παριστάνοντας το άγαλμα στη χριστουγεννιάτικη φάτνη μιας πόλης.

Τον 38χρονο άνδρα από την Γκάνα ανακάλυψε ο δήμαρχος του Γκαλάτονε, Φλάβιο Φιλόνι, ο οποίος περνούσε τυχαία από την φάτνη.

Ο 38χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην του σε φυλάκιση εννέα μηνών και 15 ημερών στην Μπολόνια για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και σοβαρή επίθεση , σύμφωνα με δημοσιεύματα

«Ενώ στεκόμουν μπροστά στη σκηνή της γέννησης, η οποία είχε δημιουργηθεί με μεράκι από τον τοπικό μας σύλλογο Pro Loco, παρατήρησα κάτι που αρχικά είχα μπερδέψει με μέρος της σκηνής», έγραψε ο Φιλόνι στο Facebook. «Μια λεπτομέρεια που φαινόταν ακίνδυνη, αλλά αποδείχθηκε κρίσιμη». Ο δήμαρχος αρχικά σκέφτηκε να επικοινωνήσει με τους διοργανωτές για να τους συγχαρεί για την ρεαλιστική φιγούρα, αλλά μετά από πιο προσεκτική εξέταση συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για άνθρωπο.

Ο Φιλόνι κάλεσε έναν άλλο αξιωματούχο της πόλης για να πείσει τον άνδρα να φύγει από τη φάτνη. Ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε και να ισχυρίστηκε ότι η φάτνη ήταν το σπίτι του.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ταυτοποίησαν τον άνδρα ως καταζητούμενο φυγά.

«Χάρη στην άμεση παρέμβαση της τοπικής αστυνομίας, της κρατικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ένας φυγάς και καταζητούμενος», δήλωσε ο Φιλόνι. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την αστυνομία για το έργο της, προσθέτοντας ότι το περιστατικό επιβεβαίωσε «πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο καθημερινό έργο όσων εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».