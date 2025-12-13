newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
13 Δεκεμβρίου 2025 | 15:07

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ή διάλογο με την κυβέρνηση αποφασίζουν οι αγρότες από όλη τη χώρα στην πανελλαδική σύσκεψη, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12:00 το μεσημέρι, στη Νίκαια Λάρισας.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας δίνουν δυναμικό «παρών» εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από περισσότερα από 40 μπλόκα, μεταξύ άλλων από τον Προμαχώνα, τα Μάλγαρα, το Δερβένι, τη Θεσπρωτία, το Κάστρο και τη Χαλκίδα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης αλιείς και μελισσοκόμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Όλοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πλέον βιώσιμος χωρίς άμεσες λύσεις.

Οι αγρότες τονίζουν ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση ανταποκριθεί στα αιτήματά τους

Με τις κινητοποιήσεις να συμπληρώνουν 14 ημέρες, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται, πέρα από την τελική απάντηση στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, οι καθυστερήσεις των επιδοτήσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η απώλεια εισοδήματος και οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για τσάι και συμπάθεια»

Το κλίμα στη σύσκεψη παραμένει αγωνιστικό, ενώ όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι, με το τέλος της σημερινής διαδικασίας θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αιτημάτων πάνω στο οποίο θα ζητήσουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει το larissanet.gr.

Απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, οι αγρότες τονίζουν ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, δεν ενδιαφέρονται «για τσάι και συμπάθεια» και εκλαμβάνουν το κάλεσμα ως επικοινωνιακό τρικ, που ανακοινώθηκε μεθοδικά μόλις 24 ώρες πριν από την πανελλαδική σύσκεψη.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρευρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».

Ο πρόεδρος των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κώστας Λεονταράκης, τονίζει πως «σήμερα η καρδιά του πρωτογενή τομέα χτυπάει στη Νίκαια. Ήρθαμε να παραθέσουμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς, σήμερα αρχίζει ο αγώνας».

YouTube thumbnail

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας, υπογραμμίζει ότι «με ψίχουλα δεν κάθομαι στο τραπέζι. Και αν δεν δοθούν οριστικές λύσεις δεν υπάρχει περίπτωση για κανένα διάλογο. Δεν είναι η ώρα ούτε για δημόσιες σχέσεις, ούτε για γνωριμίες, ούτε για φιλίες. Οι ανοιχτές πόρτες είναι για να δίνονται απαντήσεις και αποτελέσματα. Δεν είναι για να πάμε να πιούμε τσάι στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουμε ανάγκη και δεν χωράμε εκεί, είμαστε άνθρωποι του μόχθου».

YouTube thumbnail

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει χθες ότι θα περιμένει αντιπροσωπεία των αγροτών τη Δευτέρα στο γραφείο του προκειμένου να συζητήσει μαζί τους, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι στη συνάντηση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

«Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω θα φύγουν από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένοι και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις”, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του χθες το απόγευμα.

Εξήγησε δε ότι ο πρωθυπουργός θέλει τη συνάντηση με τους αγρότες «για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει».  Αλλά, επανέλαβε «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές ‘δώσ’ τα όλα’, ‘λεφτά υπάρχουν’, ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», χαρακτηρίζοντας έτσι εμμέσως τα αιτήματα των αγροτών ως υπερβολικά.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει μάλιστα να επισημάνει στους αγρότες «ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές», είπε ο κ Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει στα παζάρια.

Μάλιστα για ακόμα μία φορά επιχείρησε να συνδέσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου με αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει», δήλωσε.


Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς
Πού ποντάρουν 13.12.25

Τι περιμένουν οι επιχειρήσεις από τα Χριστούγεννα – Οι κινήσεις της αγοράς

Το τέταρτο τρίμηνο είναι το κρισιμότερο σε πωλήσεις για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την Black Friday και με την εορταστική περίοδο να ακολουθεί

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός
Πόλο 13.12.25

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός

Live streaming: ΟΦΘ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση ΟΦΘ – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Water Polo League ανδρών.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0: Έλειψε μόνο το γκολ στους «ερυθρόλευκους»

Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Ρούμπιο στον πάγκο του, ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος από την Athens Kallithea στου Ρέντη, έχασε σημαντικές ευκαιρίες, όμως οι δύο ομάδες έμειναν τελικά στο 0-0.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια
La Liga 13.12.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»
«Πρώτα η Ελλάδα» 13.12.25

Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ του Καραχάλιου – «Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού»

Ο Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη για το ΚΥΜΑ με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι»

Σύνταξη
Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Euroleague 13.12.25

Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι στη Βουλιαγμένης

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη
Μπάσκετ 13.12.25

Αυτός είναι ο λόγος της επένδυσης του Αντετοκούνμπο στη Νεα Υόρκη

Την ώρα που οι φήμες για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πανάκριβο ακίνητο στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο λόγος είναι πολύ πιο απλός απ' ότι πίστεψαν άπαντες...

Σύνταξη
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Η σφοδρή δυσαρέσκεια που παραμένει κάτω από τη σιωπή των αντιδρώντων «γαλάζιων» βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μαξίμου στους αγρότες με στόχο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κομματική ιδιότητα του Χιλετζάκη – «Πολύ… ενεργός εμφανίζεται για αδρανές μέλος»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επισημαίνοντας πως ο Μύρωνας Χιλιτζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, ήταν ανενεργό μέλος. Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει με νέα ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο Μητσοτάκης υπόσχεται… εξευρωπαϊσμό επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας

«Στόχος είναι να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα να ενισχύσουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στελέχη της ΝΔ

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας
«Μωρά Βίκινγκ» 13.12.25

Γιατί οι δότες σπέρματος αποκτούν εκατοντάδες παιδιά: Η βιομηχανία των 2 δισ. και ο ρόλος της Δανίας

Πώς λίγοι δότες σπέρματος καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση μιας αγοράς δισεκατομμυρίων και αποκτούν εκατοντάδες παιδιά σε πολλές χώρες - Γιατί η αγορά χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη
ΠΑΣΟΚ 13.12.25

Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας την Κυριακή ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτηρης Κουτσούμπας, θα συναντηθεί με αγρότες της Φθιώτιδας αύριο ενώ σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης για το μέλλον των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content
English edition 13.12.25

Disney Invests $1B in OpenAI for AI-Powered Content

The entertainment giant partners with OpenAI’s Sora platform, allowing users to create short videos with Disney, Marvel, Pixar, and Star Wars characters while securing intellectual property rights and enhancing content safety measures

Σύνταξη
Ινδονησία: Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – 218 αγνοούμενοι
Οργή για την καταστροφή 13.12.25

Πάνω από 1.000 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία - 218 αγνοούμενοι

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Στα 3 δισ. δολάρια υπολογίζεται το κόστος της ανοικοδόμησης

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea
Super League 2 13.12.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea για τη 14η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
ΗΠΑ 13.12.25

Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον - Καταστροφές και διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα

Σημαντικές υποδομές έχουν πληγεί στην Ουάσινγκτον - Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ η στάθμη των νερών συνεχίζει να ανεβαίνει

Σύνταξη
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
