Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ή διάλογο με την κυβέρνηση αποφασίζουν οι αγρότες από όλη τη χώρα στην πανελλαδική σύσκεψη, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12:00 το μεσημέρι, στη Νίκαια Λάρισας.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας δίνουν δυναμικό «παρών» εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από περισσότερα από 40 μπλόκα, μεταξύ άλλων από τον Προμαχώνα, τα Μάλγαρα, το Δερβένι, τη Θεσπρωτία, το Κάστρο και τη Χαλκίδα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης αλιείς και μελισσοκόμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Όλοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πλέον βιώσιμος χωρίς άμεσες λύσεις.

Οι αγρότες τονίζουν ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση ανταποκριθεί στα αιτήματά τους

Με τις κινητοποιήσεις να συμπληρώνουν 14 ημέρες, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται, πέρα από την τελική απάντηση στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, οι καθυστερήσεις των επιδοτήσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η απώλεια εισοδήματος και οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για τσάι και συμπάθεια»

Το κλίμα στη σύσκεψη παραμένει αγωνιστικό, ενώ όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι, με το τέλος της σημερινής διαδικασίας θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αιτημάτων πάνω στο οποίο θα ζητήσουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση, πριν γίνει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει το larissanet.gr.

Απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, οι αγρότες τονίζουν ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, δεν ενδιαφέρονται «για τσάι και συμπάθεια» και εκλαμβάνουν το κάλεσμα ως επικοινωνιακό τρικ, που ανακοινώθηκε μεθοδικά μόλις 24 ώρες πριν από την πανελλαδική σύσκεψη.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρευρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».

Ο πρόεδρος των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κώστας Λεονταράκης, τονίζει πως «σήμερα η καρδιά του πρωτογενή τομέα χτυπάει στη Νίκαια. Ήρθαμε να παραθέσουμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς, σήμερα αρχίζει ο αγώνας».

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος Αλιέων Μαγνησίας, υπογραμμίζει ότι «με ψίχουλα δεν κάθομαι στο τραπέζι. Και αν δεν δοθούν οριστικές λύσεις δεν υπάρχει περίπτωση για κανένα διάλογο. Δεν είναι η ώρα ούτε για δημόσιες σχέσεις, ούτε για γνωριμίες, ούτε για φιλίες. Οι ανοιχτές πόρτες είναι για να δίνονται απαντήσεις και αποτελέσματα. Δεν είναι για να πάμε να πιούμε τσάι στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουμε ανάγκη και δεν χωράμε εκεί, είμαστε άνθρωποι του μόχθου».

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους αγρότες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ανακοινώσει χθες ότι θα περιμένει αντιπροσωπεία των αγροτών τη Δευτέρα στο γραφείο του προκειμένου να συζητήσει μαζί τους, αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι στη συνάντηση αυτή δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

«Δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω θα φύγουν από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένοι και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις”, δήλωσε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του χθες το απόγευμα.

Εξήγησε δε ότι ο πρωθυπουργός θέλει τη συνάντηση με τους αγρότες «για να ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει». Αλλά, επανέλαβε «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές ‘δώσ’ τα όλα’, ‘λεφτά υπάρχουν’, ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», χαρακτηρίζοντας έτσι εμμέσως τα αιτήματα των αγροτών ως υπερβολικά.

Ο πρωθυπουργός σκοπεύει μάλιστα να επισημάνει στους αγρότες «ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές», είπε ο κ Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει στα παζάρια.

Μάλιστα για ακόμα μία φορά επιχείρησε να συνδέσει τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου με αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει», δήλωσε.