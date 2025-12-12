Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο εντερικός – εγκεφαλικός άξονας του σκύλου: Πώς το έντερο επηρεάζει το άγχος, τη συμπεριφορά, την ευζωία του
Pet Stories 12 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Ο εντερικός – εγκεφαλικός άξονας του σκύλου: Πώς το έντερο επηρεάζει το άγχος, τη συμπεριφορά, την ευζωία του

Γνωρίζετε για τον εντερικό - εγκεφαλικό άξονα του σκύλου και με ποιον τρόπο, μπορεί να αλλάξει τις αντιδράσεις του;

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Spotlight

Είναι γεγονός ότι η ψυχική υγεία του σκύλου είναι αλληλένδετη με την εντερική του υγεία.

«Τα τελευταία χρόνια, η κτηνιατρική επιστήμη έχει στραφεί στο πεπτικό σύστημα, που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε κάτι «απλό»».
Σήμερα γνωρίζουμε ότι το έντερο του σκύλου δεν είναι απλώς ένα όργανο πέψης, αλλά ένα πολύπλοκο κέντρο πληροφορίας, που επικοινωνεί συνεχώς με τον εγκέφαλο. Αυτό το δίκτυο ονομάζεται εντερικός –εγκεφαλικός άξονας. Και φαίνεται πως επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τη συμπεριφορά του σκύλου μας», ενημερώνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Ο σκύλος δεν αντιδρά, λοιπόν, μόνο με βάση τις εμπειρίες του ή την εκπαίδευσή του. Αλλά αντιδρά και με βάση κάτι βαθύτερο: την κατάσταση του μικροβιώματος του εντέρου του.

Τι είναι ο εντερικός –εγκεφαλικός άξονας;

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, εξηγεί ο κ. Λαδάς, που λειτουργεί μέσω νευρικών -κυρίως μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου-, ενδοκρινικών και ανοσολογικών μηχανισμών.

Καθώς οι μελέτες πολλαπλασιάζονται, γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι η ψυχική υγεία του σκύλου είναι στενά συνδεδεμένη με την εντερική του υγεία

Η επιστήμη της συμπεριφοράς υποστηρίζει ότι η διαχείριση του άγχους και του reactivity δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο στο επίπεδο της εκπαίδευσης

Σύγχρονες μελέτες στην κτηνιατρική συμπεριφορά δείχνουν ότι αλλαγές στο μικροβίωμα, δηλαδή στη «χλωρίδα» του εντέρου, μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ψυχική διάθεση, τη διαχείριση άγχους και την αντιδραστικότητα του σκύλου.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση (Kiełbik et al., 2024) συνοψίζει ότι το μικροβίωμα «επικοινωνεί» με τον εγκέφαλο τόσο μέσω χημικών μηνυμάτων όσο και μέσω νευροδιαβιβαστών που παράγονται τοπικά στο έντερο. Ανάμεσά τους βρίσκονται η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και το GABA, ο βασικός ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής, που μειώνει την ένταση και το άγχος.

Με απλά λόγια όταν το έντερο δυσλειτουργεί, ο εγκέφαλος το «νιώθει».

Πώς μπορεί όμως το έντερο να αλλάξει τη συμπεριφορά ενός σκύλου;

Σε μελέτη του 2025 (Fernández-Pinteño et al.), παρατηρήθηκε ότι οι αλλαγές στο μικροβίωμα σχετίζονται με διακυμάνσεις στη διάθεση και στη συμπεριφορά. Ειδικά, με το άγχος, την ευερεθιστότητα και την ευαισθησία στα ερεθίσματα.

Σκύλοι με «φτωχή» εντερική χλωρίδα, πληροφορεί ο κ. Λαδάς, εμφάνισαν:

● Μεγαλύτερη δυσκολία να ηρεμήσουν.

● Αυξημένη αντιδραστικότητα σε ήχους και κινήσεις.

● Χαμηλότερη ανοχή στο στρες.

● Πιο έντονες φοβικές αντιδράσεις.

Όλα αυτά δεν οφείλονται μόνο στο νευρικό σύστημα, αλλά και στο γεγονός ότι η ανισορροπία στο μικροβίωμα, σχετίζεται με αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό. Η φλεγμονή, με τη σειρά της, επηρεάζει άμεσα περιοχές του εγκεφάλου, που ρυθμίζουν τη διάθεση.

Η επιστήμη πλέον μιλά για μια αμφίδρομη επικοινωνία. Το στρες επηρεάζει το έντερο το οποίο με τη σειρά του, επηρεάζει τη συμπεριφορά.

Σεροτονίνη, GABA και νευροδιαβιβαστές που ξεκινούν από το έντερο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα, αναφέρει ο κ. Λαδάς, είναι ότι περίπου το 70% της σεροτονίνης του σώματος παράγεται στο εντερικό σύστημα.

Η σεροτονίνη είναι ο νευροδιαβιβαστής της «καλής διάθεσης» και της ρύθμισης του άγχους.

Παράλληλα, ορισμένα βακτηριακά στελέχη συμμετέχουν στην παραγωγή GABA, μιας χημικής ουσίας, που λειτουργεί σαν «φρένο» στον εγκέφαλο. Όταν το GABA είναι χαμηλό, ο σκύλος δυσκολεύεται να χαλαρώσει, αντιδρά πιο εύκολα και παρουσιάζει δυσκολία στη διαχείριση έντονων καταστάσεων.

Το γεγονός ότι ένα μέρος αυτών των ουσιών ρυθμίζεται στο έντερο, εξηγεί γιατί ορισμένα προβλήματα συμπεριφοράς δεν ανταποκρίνονται στην εκπαίδευση ή στην αλλαγή περιβάλλοντος, αν πρώτα δεν αντιμετωπιστεί η εντερική ανισορροπία.

Συμπεριφορές του σκύλου που δείχνουν εντερική ανισορροπία

Σύμφωνα με τον κ. Λαδά, ο σκύλος μπορεί να παρουσιάσει ξαφνικά «ανεξήγητο» άγχος, υπεραντιδραστικότητα στη βόλτα, να τρομάζει σε ήχους, που παλαιότερα αδιαφορούσε.
Σε πολλές περιπτώσεις, ο κηδεμόνας στρέφεται στη συμπεριφορά ή στην εκπαίδευση, και πολύ σωστά.


Όμως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερα περιστατικά όπου η βελτίωση ξεκίνησε όχι από ένα ασκησιολόγιο, αλλά από την αποκατάσταση του εντέρου σε συνάρτηση με αυτό.

Το μικροβίωμα επηρεάζεται από:

● Τη διατροφή.

● Την ποιότητα της τροφής.

● Την πρόσληψη φυτικών ινών και φρέσκων τροφών.

● Ακόμη και από το χρόνιο στρες στο περιβάλλον του σκύλου.

Όταν ρυθμιστεί το έντερο, συχνά βλέπουμε μειωμένη ευερεθιστότητα, καλύτερο ύπνο και πιο σταθερή διάθεση.

Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη

Η επιστήμη της συμπεριφοράς υποστηρίζει πλέον, ότι η διαχείριση του άγχους και του reactivity δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο στο επίπεδο της εκπαίδευσης.

Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει:

● Ενίσχυση του μικροβιώματος μέσω ισορροπημένης διατροφής.

● Επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών.

● Φρέσκες τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά.

● Μείωση φλεγμονής.

● Σταθερότητα στη ρουτίνα και στο περιβάλλον του σκύλου.

Καθώς οι μελέτες πολλαπλασιάζονται, γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι η ψυχική υγεία του σκύλου είναι στενά συνδεδεμένη με την εντερική του υγεία.

Επιστημονικά και πρακτικά πλέον, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το ένα χωρίς το άλλο.

Το συμπέρασμα

Τέλος, ο κ. Λαδάς καταλήγει: «Ο εντερικός –εγκεφαλικός άξονας αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις στην κτηνιατρική συμπεριφορά. Μας δείχνει ότι η συμπεριφορά, η διάθεση και η ευεξία του σκύλου δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα ή εκπαίδευσης, αλλά και ζήτημα βιολογίας. Όταν φροντίζουμε το έντερο, συχνά φροντίζουμε και τον εγκέφαλο.
Και αυτό, για την ευζωία του σκύλου, αλλά και το εκπαιδευτικό έργο, κάνει όλη τη διαφορά».

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου –σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωση τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Facebook: Ilias Ladas

Instagram: 9paws_gr

TikTok: 9paws.ilias.ladas

site: 9paws.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% και πληθωρισμό 3% «βλέπει» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

Πρώτη φορά σε άνθρωπο: Νέα θεραπεία αντιστρέφει τη νόσο Πάρκινσον;

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»
Ελλάδα 12.12.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη η απομάκρυνση της Τυχεροπούλου – «Ήμουν το μαύρο πρόβατο στον οργανισμό»

Η αγωγή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, βασικής συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών με αίτημα την επανατοποθέτησή της σε θέση ευθύνης και την καταβολή αποζημιώσεων, ενώ οι μάρτυρες μίλησαν «κλίμα εκφοβισμού» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα
Cancelled! 12.12.25

Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια συντονισμένη διαδικτυακή εκστρατεία επιχείρησε να συνδέσει την Τέιλορ Σουίφτ με ναζιστικά και ακροδεξιά σύμβολα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που αποκαλύπτει δίκτυο παραπληροφόρησης πίσω από χιλιάδες αναρτήσεις

Σύνταξη
Μπουκώρος – Εξεταστική: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος - Live η συνεδρίαση

Ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος παραιτήθηκε από υφυπουργός όταν έγινε γνωστό ότι το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δείτε live

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)

Ο Φαμπιάν Χιουρτσέλερ μίλησε ενόψει του Λίβερπουλ - Μπράιτον και παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα, όσο και στην μεγάλη επίδραση που έχει ο Μπάμπης Κωστούλας στην ομάδα του.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος 2025
Η διαδικασία 12.12.25

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος του χρόνου - Τι πρέπει να κάνετε

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική τροποποιητική δήλωση έως και τις 30 Δεκεμβρίου, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την επιστροφή ενοικίου στα μέσα Ιανουαρίου του 2026

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Θετική ανταπόκριση 12.12.25

Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Από την Κυριακή 12.12.25

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Σύνταξη
Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη: «Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική»
Στο Eurogroup 12.12.25

«Θετική εξέλιξη, όχι συγχωροχάρτι στην αποτυχημένη οικονομική πολιτική» - Τσουκαλάς για εκλογή Πιερρακάκη

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια για την ακρίβεια ή για την αποτυχία της να τα ρίχνει στην ΕΕ» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Ομοσπονδίας, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Κοντά τους 12.12.25

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να προχωρήσει και σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες

Σύνταξη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Καταπέλτης η εισαγγελέας – «Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής»
«Ένας αρχηγός» 12.12.25

«Ναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής» - Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή

Στο πλαίσιο της αγόρευσης, η εισαγγελέας φώτισε τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις και τον ρόλο ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό - «Εγκληματική οργάνωση» η Χρυσή Αυγή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο