Μποξέρ επιτέθηκε σε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε γιατρό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως περιέγραψε ο κ. Γιαννάκος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον ενημέρωσαν ότι «παραβατικό άτομο» επιτέθηκε απρόκλητα σε γιατρό του ορθοπεδικού ιατρείου στα επείγοντα.

«Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, κάτι του ξίνισε χωρίς αιτία και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στον γιατρό» σημείωσε, τονίζοντας ότι ο γιατρός έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, χτυπώντας και στο κεφάλι — ευτυχώς, όπως φαίνεται, χωρίς να προκληθούν κακώσεις που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε πως ο τραυματισμένος γιατρός βρίσκεται εκτός κινδύνου, αλλά φέρει σοβαρά χτυπήματα και εξετάζεται η κατάστασή του.

Παράλληλα εξέφρασε την αγανάκτησή του για το ότι το συγκεκριμένο άτομο, «γνωστό στις αρχές» και φερόμενο ως μποξέρ, παρέμενε ελεύθερο παρά τις συχνές συλλήψεις του. «Το νοσοκομείο θα υποβάλει μήνυση. Υπηρετούν σεκιούριτι, αλλά τι μπορούν να κάνουν απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.