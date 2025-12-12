Αίγιο: Αναζητείται άνδρας που επιτέθηκε σε οδηγό και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Προηγήθηκε διαπληκτισμός σε κεντρικό δρόμο στο Αίγιο - Όταν ο οδηγός βγήκε από το Ι.Χ., ο δράστης τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και προκάλεσε φθορές στο αμάξι του προτού διαφύγει
Ένα νέο περιστατικό βίας στους δρόμους σημειώθηκε στο Αίγιο, όταν ένας 46χρονος οδηγός δέχτηκε άγρια επίθεση από άνδρα με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα.
Ο 46χρονος υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλέβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Ο δράστης παραμένει άφαντος
Το περιστατικό συνέβη χθες στο κέντρο του Αιγίου, με τους περαστικούς να γίνονται μάρτυρες της βίαιης επίθεσης στον οδηγό την ώρα που εκείνος βγήκε από το αυτοκίνητό του.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο δράστης χτύπησε τον οδηγό στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, στη συνέχεια του τρύπησε το Ι.Χ. με αιχμηρό αντικείμενο και προτού τραπεί σε φυγή του έσκασε και τα λάστιχα.
Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο άνδρας να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί λιπόθυμος στο νοσοκομείο Αιγίου. Έπειτα από τις εκτιμήσεις των γιατρών, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου για νοσηλεία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 46χρονος υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλέβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.
