Θάνος Μικρούτσικος: Η εξομόλογηση της συζύγου του για τον χωρισμό τους και την πολιτική

Έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου ένα μεγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη που διαμόρφωσε την ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και καθόρισε όσο λίγοι την πολιτισμική μνήμη της χώρας.

Μεταξύ αυτών που μίλησαν και η σύζυγος του Μαρία Παπαγιάννη, η οποία αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία για τη σχέση τους.

Μαρία Παπαγιάννη: «Πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι. χωρίσαμε…»

«Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους.

Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχθείς”. Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ.

Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε ναι. “Εντάξει, τότε και εγώ όχι” του είπα και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς».

Το τραγούδι – αφιέρωση

«Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ», εξομολογήθηκε.