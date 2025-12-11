Νεκρός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε 34χρονος σε διαμέρισμα στα Ιωάννινα

Νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, βρέθηκε ένας 34χρονος μέσα στο σπίτι του σε συνοικία των Ιωαννίνων.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ανησύχησε καθώς είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον 34χρονο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στο σημείο, όπως αναφέρει το epirustv, μετέβησαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ και μπήκαν στο σπίτι βρίσκοντας στο κρεββάτι τον νεαρό άνδρα νεκρό .

Τον χρόνο και τα ακριβή παθολογικά αίτια θανάτου του 34χρονου με καταγωγή από περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας θα φωτίσει η ιατροδικαστική εξέταση.