Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς μιλά στο in, λίγες ώρες μετά την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου
Περιμέναμε να λάμψει η αλήθεια, είπε στο in η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς
Με τον εισαγγελέα της έδρας να μην αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Σύρου αποφάσισε την ισόβια καταδίκη του 35χρονου.
Η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, που ήταν παρούσα σε όλη τη μαραθώνια εκδίκαση της υπόθεσης, μίλησε στο in αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης.
«Είμαστε ανακουφισμένοι. Αυτό περιμέναμε εδώ και τόσο καιρό. Να λάμψει η αλήθεια. Η διαδικασία στο ακροατήριο για ακόμη μια φορά ήταν ψυχοφθόρα. Η δικαιοσύνη δεν του έδωσε κανένα ελαφρυντικό όπως ακριβώς του άξιζε. Έτσι θα μπορέσει να γαληνέψει και η Γαρυφαλλιά εκεί που βρίσκεται και εμείς εδώ!» δήλωσε μιλώντας στο ΙΝ, η μητέρα του θύματος Αλεξάνδρα Μάκου.
«Κενά μνήμης» προφασίστηκε ο δολοφόνος
Παρότι ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του προφασίστηκε πως δεν θυμάται τι έγινε την επίμαχη ημέρα στο νησί της Φολεγάνδρου, αναφέροντας πως δεν μπορεί καν να επαναφέρει στη μνήμη του τη στιγμή της δολοφονίας.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της έδρας, έκρινε πως ο κατηγορούμενος θυμάται τα πάντα και μάλιστα με λεπτομέρειες.
Ο καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη δολοφόνος, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.
