Κρήτη: Αποκολλήθηκαν μεγάλα κομμάτια μπετόν από τη γέφυρα από τη γέφυρα Παλαιόκαστρου

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Παλαιόκαστρου, στον δήμο Μαλεβιζίου, όταν μεγάλα κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν ξαφνικά από τη γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα κομμάτια του μπετόν προσγειώθηκαν στην πλατεία, σε δύο δέντρα και στον προαύλιο χώρο καφετέριας που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρία χειμερινού κολυμβητή, που βρισκόταν στην περιοχή, το περιστατικό έγινε περίπου στις 14:00, τα κομμάτια σκυροδέματος ήταν μεγάλου όγκου και η πτώση τους προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο. Όπως ο ίδιος αναφέρει, «ευτυχώς που δεν ήταν καλοκαίρι», καθώς στο συγκεκριμένο σημείο τοποθετούνται τραπέζια και η καφετέρια εξυπηρετεί δεκάδες λουόμενους και επισκέπτες. «Αν υπήρχε κόσμος από κάτω, θα θρηνούσαμε σίγουρα 4-5 θύματα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας υπογραμμίζει πως τόσο ο Δήμος Μαλεβιζίου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης είχαν ενημερωθεί τα τελευταία δύο χρόνια για τα προβληματικά σημεία της γέφυρας, τα οποία –όπως αναφέρει– παρουσίαζαν έντονο “φούσκωμα” και σημάδια καταπόνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ειδικά συνεργεία είχαν επισκεφθεί το σημείο και είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, όμως – όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος «δεν έγιναν όσα έπρεπε», με αποτέλεσμα σήμερα να αποκολληθούν 10 έως 15 μεγάλα κομμάτια μπετόν.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00. Τα κομμάτια του μπετόν ήταν μεγάλου όγκου και η πτώση τους προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό το καλοκαίρι, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, καθώς τα κομμάτια του μπετόν έπεσαν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τραπέζια και κάθεται κόσμος», λέει κάτοικος της περιοχής στο patris.

Σύμφωνα με την μαρτυρία κατοίκου, ο δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί αρκετές φορές για τα προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη γέφυρα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κάτοικος της περιοχής, οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει σε κάποιες εργασίες, ωστόσο εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται ελλιπείς.

Οι κάτοικοι έχουν προτείνει να μπει ένα μεταλλικό δίχτυ πάνω στη γέφυρα σε όλο της το μήκος και από την μία πλευρά και από την άλλη ώστε να προστατευθούν διερχόμενοι κάτοικοι και οχήματα.