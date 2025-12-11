Τι αλλάζει στις συντάξεις του Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα

Οριστικοποιήθηκαν οι παροχές του Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους με το νέο ύψος των συντάξεων αλλά και τις αλλαγές στην προσωπική διαφορά και τα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι τρείς κυβερνητικές αποφάσεις έχουν ήδη «κλειδώσει» και περιλαμβάνουν τα εξής: Πρώτον, γενική αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,4% η οποία θα «εμφανιστεί» στις συντάξεις που θα δοθούν σε λίγες ημέρες (πριν τα Χριστούγεννα) και θα αφορούν τον μήνα Ιανουάριο.

Δεύτερον, Τη χορήγηση της μισής αύξησης σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2027.

Τρίτον, η τιμαριθμοποίηση κατά 2,4% της κλίμακας της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν – περαιτέρω – όσοι λάβουν αύξηση στη σύνταξή τους και ταυτοχρόνως καταβάλουν την ειδική εισφορά.

Αναλυτικά:

Η αύξηση των συντάξεων έκλεισε στο 2,4%, ποσοστό λίγο υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Οι μηνιαίες αυξήσεις ξεκινούν από 12 ευρώ για συντάξεις γύρω στα 500 ευρώ και φτάνουν έως 72 ευρώ για συντάξεις κοντά στις 3.000 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι προσαυξήσεις κινούνται από 144 έως 864 ευρώ. Οι αυξήσεις θα φανούν στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση, δηλαδή 1,2% αντί 2,4% στην εθνική και την ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο 1,2% της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά. Από 1/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς. Σύμφωνα με την πρόσφατη τροπολογία για το θέμα αυτό οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

α) Συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025. Αυτοί δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026.

β) Συνταξιούχοι, των οποίων η προσωπική διαφορά έχει διαμορφωθεί κατά την 31η.12.2025 μικρότερη σε ποσό 50%, από το ποσό της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό το 50% της συνολικής αύξησης.

γ) Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 μεγαλύτερη σε ποσό του 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα λάβουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Η νέα κλίμακα κρατήσεων της ΕΑΣ με την τιμαριθμοποίηση κατά 2,4% θα διαμορφωθεί ως εξής: Για συντάξεις από 1.468 ευρώ ως 1.783 ευρώ κράτηση 3%, για συντάξεις από 1.784 ευρώ ως 2.097 ευρώ κράτηση 6%, για συντάξεις από 2.098 ευρώ ως 2.412 ευρώ κράτηση 7%, για συντάξεις από 2.413 ευρώ ως 2.726 ευρώ κράτηση 9%, για συντάξεις από 2.727 ευρώ ως 3.041 ευρώ κράτηση 10%, για συντάξεις από 3.042 ευρώ ως 3.356 ευρώ κράτηση 12%, για συντάξεις από 3.357 ευρώ ως 3.670 ευρώ κράτηση 13% και για συντάξεις από 3.671 ευρώ και άνω κράτηση 14%.

