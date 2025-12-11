newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Τι αλλάζει στις συντάξεις του Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα
Οικονομία 11 Δεκεμβρίου 2025

Τι αλλάζει στις συντάξεις του Δεκεμβρίου – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα

Οι διαφορές στις συντάξεις που θα δουν στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Οριστικοποιήθηκαν οι παροχές του Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους με το νέο ύψος των συντάξεων αλλά και τις αλλαγές στην προσωπική διαφορά και τα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι τρείς κυβερνητικές αποφάσεις έχουν ήδη «κλειδώσει» και περιλαμβάνουν τα εξής: Πρώτον, γενική αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,4% η οποία θα «εμφανιστεί» στις συντάξεις που θα δοθούν σε λίγες ημέρες (πριν τα Χριστούγεννα) και θα αφορούν τον μήνα Ιανουάριο.

Δεύτερον, Τη χορήγηση της μισής αύξησης σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2027.

Τρίτον, η τιμαριθμοποίηση κατά 2,4% της κλίμακας της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν – περαιτέρω – όσοι λάβουν αύξηση στη σύνταξή τους και ταυτοχρόνως καταβάλουν την ειδική εισφορά.

Αναλυτικά:

  •  Η αύξηση των συντάξεων έκλεισε στο 2,4%, ποσοστό λίγο υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Οι μηνιαίες αυξήσεις ξεκινούν από 12 ευρώ για συντάξεις γύρω στα 500 ευρώ και φτάνουν έως 72 ευρώ για συντάξεις κοντά στις 3.000 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι προσαυξήσεις κινούνται από 144 έως 864 ευρώ. Οι αυξήσεις θα φανούν στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες αναμένεται να καταβληθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου.
  •  Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση, δηλαδή 1,2% αντί 2,4% στην εθνική και την ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο 1,2% της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά. Από 1/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς. Σύμφωνα με την πρόσφατη τροπολογία για το θέμα αυτό οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:
    α) Συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η.12.2025. Αυτοί δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026.
    β) Συνταξιούχοι, των οποίων η προσωπική διαφορά έχει διαμορφωθεί κατά την 31η.12.2025 μικρότερη σε ποσό 50%, από το ποσό της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό το 50% της συνολικής αύξησης.
    γ) Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κατά την 31η.12.2025 μεγαλύτερη σε ποσό του 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνταξιούχοι θα λάβουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.
  •  Κατά 2,4% τιμαριθμοποιούνται και όλες οι κλίμακες της εισφοράς αλληλεγγύης προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπλέον κρατήσεις που θα προέκυπταν στις συντάξεις μετά την αύξησή τους από την 1.1.2026. Το όριο σύνταξης, που θα απαλλάσσεται από την κράτηση, θα ανεβεί στα 1.468,41 ευρώ από 1.434 ευρώ που είναι για το 2025. Με εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι που έχουν αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.435 ευρώ απ’ όπου ξεκινούν οι κρατήσεις της ΕΑΣ.

Η νέα κλίμακα κρατήσεων της ΕΑΣ με την τιμαριθμοποίηση κατά 2,4% θα διαμορφωθεί ως εξής: Για συντάξεις από 1.468 ευρώ ως 1.783 ευρώ κράτηση 3%, για συντάξεις από 1.784 ευρώ ως 2.097 ευρώ κράτηση 6%, για συντάξεις από 2.098 ευρώ ως 2.412 ευρώ κράτηση 7%, για συντάξεις από 2.413 ευρώ ως 2.726 ευρώ κράτηση 9%, για συντάξεις από 2.727 ευρώ ως 3.041 ευρώ κράτηση 10%, για συντάξεις από 3.042 ευρώ ως 3.356 ευρώ κράτηση 12%, για συντάξεις από 3.357 ευρώ ως 3.670 ευρώ κράτηση 13% και για συντάξεις από 3.671 ευρώ και άνω κράτηση 14%.

Πηγή: OT

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
