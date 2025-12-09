Πότε πληρώνονται συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων και επιδόματα

Nωρίτερα θα καταβληθούν φέτος οι αυξήσεις συντάξεων, τα επιδόματα και το δώρο Χριστουγέννων. Ειδικότερα:

Δώρο Χριστουγέννων. Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα έχει ξεκινήσει. Φέτος, η καταβολή θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος – η 21η Δεκεμβρίου – είναι Κυριακή. Ετσι, οι εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν το δώρο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025.

Δώρο και επίδομα ανεργίας. Το δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2025 σε χιλιάδες ανέργους. Το ποσό υπολογίζεται αναλογικά με τη διάρκεια επιδότησης ανεργίας και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Το δώρο αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα. Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας επιδότησης, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά. Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επιστροφή ενοικίου. Οσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται. Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη αντί της ετήσιας δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΑΔΕ, καλώντας στο 1521, ή να αποστείλουν γραπτό ερώτημα στο 1521.aade.gr επιλέγοντας Κοινωνική πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.

Επίδομα παιδιού. Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει η έκτη και τελευταία δόση από το επίδομα παιδιού Α21 για το 2025. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Συντάξεις. Οσον αφορά τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, που αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, θα καταβληθεί και η ετήσια αύξηση ύψους περίπου 2,4% (μεικτά), όπου οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ και ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ.

Ειδικότερα:

¢ Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

¢ Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν τα χρήματα των μη μισθωτών συνταξιούχων των τέως Ταμείων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, Δημοσίου, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΤ.

