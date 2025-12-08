Νωρίτερα θα δουν φέτος τις συντάξεις Ιανουαρίου με τις ετήσειες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι, με ορισμένες καταβολές να ξεκινούν μάλιστα από τις 19 Δεκεμβρίου.

Τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Οι συντάξεις

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Επιδόματα

Στο μεταξύ, πριν από τα Χριστούγεννα πληρώνονται και επιδόματα ΟΠΕΚΑ, Δώρο Χριστουγέννων, παροχές της ΔΥΠΑ

Επιστροφή ενοικίου: Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Επίδομα θέρμανσης: Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 23η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Για να πιστωθεί το ποσό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Επίδομα Παιδιού: Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει η έκτη και τελευταία δόση από το επίδομα παιδιού Α21 για το 2025. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δώρο Χριστουγέννων: Φέτος, η καταβολή θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος –η 21η Δεκεμβρίου– συμπίπτει με Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν το Δώρο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πηγή: OT