Συντάξεις: Στις 19 Δεκεμβρίου οι πρώτες καταβολές
Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις – Οι δικαιούχοι
Νωρίτερα θα δουν φέτος τις συντάξεις Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι, με ορισμένες καταβολές να ξεκινούν μάλιστα από τις 19 Δεκεμβρίου.
Τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.
Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.
Οι συντάξεις
Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
- ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
- ΟΓΑ – Αγρότες
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες
Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
- ΝΑΤ – Ναυτικοί
- Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
- Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο
