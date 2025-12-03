newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
03 Δεκεμβρίου 2025

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Τη στιγμή που η πλειοψηφία των συνταξιούχων στη χώρα μας έχει σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ και ο ένας στους τρεις κάτω από 700 ευρώ μικτά, η Ελλάδα αναδεικνύεται στο «καλύτερο μέρος του κόσμου για συνταξιοδότηση». Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην πληρώνεται κανείς με ελληνική σύνταξη, αλλά να ανήκει στη σχετικά προνομιούχα τάξη των «ασημένιων νομάδων».

Ο όρος «ασημένια οικονομία» (silver economy) αναφέρεται σε ένα ολοένα διευρυνόμενο σύστημα, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών, που στοχεύουν στην αξιοποίηση της αγοραστικής δύναμης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Καλώς ήλθε το ασημένιο δολάριο

Mια ακμάζουσα υποκατηγορία της ασημένιας οικονομίας είναι οι υπηρεσίες μετεγκατάστασης και real estate για συνταξιούχους. To περιοδικό International Living απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα των αποδήμων (expats), κυρίως αλλά όχι μόνο από τις ΗΠΑ, και όσους θέλουν να αποτελέσουν μέρος της.

Το Ιnternational Living κυκλοφορεί από το 1979 και πλέον έχει εξελιχθεί σε διεθνή οργανισμό, με εκδόσεις, εκδηλώσεις, τηλεοπτικές εκπομπές και ψηφιακές υπηρεσίες.

Κάθε χρόνο δημοσιεύει τον «Διεθνή Δείκτη Συνταξιοδότησης» (Global Retirement Index), με τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για συνταξιούχους της Δύσης. «Εκεί που το δολάριό σας θα φτουρήσει περισσότερο και που σας περιμένει μια πιο υγιής, πιο ευτυχισμένη και πιο προσιτή ζωή».

Στον φετινό 35ο παγκόσμιο δείκτη, κορυφαίος προορισμός είναι η Ελλάδα, σε μια εντυπωσιακή άνοδο  από την 7η θέση το 2024.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το κόστος ζωής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη στέγαση, τις διαδικασίες θεώρησης εισόδου (έκδοση βίζας), τις καιρικές συνθήκες, το κλίμα και τη δυνατότητα κοινωνικής ένταξης.

Λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και τα χάπια μου για την πίεση

Η Τζένιφερ Στίβενς, εκτελεστική διευθύντρια του International Living, επισημαίνει πως η ανάδειξη της Ελλάδας στην πρώτη θέση των καλύτερων προορισμών για συνταξιοδότηση, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή.  Για αρκετά χρόνια, χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία απολάμβαναν την προτίμηση των συνταξιούχων του εξωτερικού. Ωστόσο, οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην πολιτική χορήγησης αδειών διαμονής και η αύξηση του κόστους ζωής σε αυτές τις χώρες οδηγούν πολλούς συνταξιούχους να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον τους.

«Η Ελλάδα πλέον προσφέρει αυτό που πολλοί αναζητάνε: μια όμορφη, φιλόξενη και οικονομικά προσιτή βάση στην Ευρώπη, με ελκυστικές επιλογές διαμονής και έναν τρόπο ζωής που δίνει την αίσθηση της αφθονίας, από κάθε άποψη», δηλώνει η διευθύντρια του οργανισμού.

Την άποψή της μάλλον δε συμμερίζονται ο ένας στους τέσσερις συνταξιούχους που ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και οι περισσότεροι από δύο στους δέκα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ιστορίες μετεγκατάστασης

Το CNN  παρουσιάζει ένα αγαπημένο ζευγάρι Αμερικανών, την Πατρίσια και τον Νταν, που ζει στην Κριτσά της Κρήτης. Το 2023 αγόρασαν κατοικία με δύο υπνοδωμάτια στο μικρό χωριό του νομου Λασιθίου, έναντι 150.000 δολαρίων (λιγότερο από 130.000 ευρώ σήμερα).

Η επιλογή τους βασίστηκε στην αναζήτηση ποιότητας ζωής κοντά στη θάλασσα, συνδυάζοντας τη γαλήνη του χωριού με την εγγύτητα σε απαραίτητες υποδομές: σύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμιο, λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ και ποικιλία καταστημάτων.

Από το Κολοράντο στην Κέρκυρα

Η Λίνα Χόρνερ, συνταξιούχος γυναικολόγος από την Αμερική, μοιράζεται τις εντυπώσεις της από τα τέσσερα χρόνια που διαμένει με τον σύζυγό της στην Κέρκυρα.

Εκπλήσσεται θετικά με την άνοδο της Ελλάδας από την έβδομη θέση στην πρώτη, θεωρώντας ότι η χώρα παραμένει ακόμη υποτιμημένη ως επιλογή από πολλούς υποψήφιους απόδημους συνταξιούχους.

Τα έξοδα διαβίωσης του ζευγαριού στην Κέρκυρα ανέρχονται σε 2.900-3.000 ευρώ μηνιαίως, περίπου το ένα τρίτο από το αντίστοιχο κόστος που είχαν στο Μπόλντερ του Κολοράντο. Αν και η κατοικία τους είναι ιδιόκτητη, το ενοίκιο για παρόμοια κατοικία τριών υπνοδωματίων με θέα στη θάλασσα κυμαίνεται στα 800-1.000 ευρώ τον μήνα.

Το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι του το 2022 με 250.000 ευρώ, αποκτώντας χρυσή βίζα. Πλέον η αξία του σπιτιού τους έχει ανέβει στα 400.000 ευρώ.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Το ζευγάρι πληρώνει 250 ευρώ μηνιαίως για ιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει κυρίως σοβαρά περιστατικά. Για τακτική ιατρική φροντίδα, τα ιδιωτικά έξοδά τους δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ ετησίως.

Παγκόσμια κατάταξη κορυφαίων προορισμών συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δέκα καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση στο εξωτερικό είναι:

1.  Ελλάδα

2.  Παναμάς

3.  Κόστα Ρίκα

4.  Πορτογαλία

5.  Μεξικό

6.  Ιταλία

7.  Γαλλία

8.  Ισπανία

9.  Ταϊλάνδη

10.  Μαλαισία

