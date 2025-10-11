newspaper
11.10.2025 | 17:22
Φωτιά στην Εύβοια - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 16:43

Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Πολλοί άνθρωποι σήμερα σκέφτονται να περάσουν τη σύνταξή τους σε μια άλλη χώρα, με καλύτερο κλίμα, χαμηλότερο κόστος ζωής και καλή ποιότητα ζωής.

Η τάση της διεθνούς «μετανάστευσης συνταξιούχων» γνωρίζει ραγδαία αύξηση, με χώρες σε όλο τον κόσμο να ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν συνταξιούχους μέσω ελκυστικών προγραμμάτων βίζας, φορολογικών κινήτρων και υψηλών προτύπων διαβίωσης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Συνταξιοδότησης 2025 της Global Citizen Solutions, τρεις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στις πέντε καλύτερες επιλογές παγκοσμίως για όσους θέλουν να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα είναι επίσης ανάμεσα στις χώρες που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένους συνταξιούχους, προσφέροντας φορολογικά οφέλη και έναν ήρεμο, μεσογειακό τρόπο ζωής. Ωστόσο, για πολλούς Έλληνες συνταξιούχους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το υψηλό κόστος ζωής, οι χαμηλές συντάξεις και οι πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθιστούν τη ζωή στη χώρα δύσκολη, παρά τις φυσικές ομορφιές και το κλίμα.

Μετανάστευση… συνταξιούχων

«Η διεθνής μετανάστευση συνταξιούχων μετατοπίζεται από μια εξειδικευμένη επιλογή σε μια πιο καθιερωμένη τάση για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την προσιτή διαβίωση και τη σταθερότητα», δήλωσε στο Euronews Business η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, δρ. Laura Madrid.

Όπως αναφέρει η έκθεση, πάνω από 36% των διαθέσιμων προγραμμάτων βίζας για συνταξιούχους εντοπίζονται στην Αμερική και σχεδόν 32% στην Ευρώπη, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες εμφανίζονται πλέον και σε Ασία και Αφρική.

Οι χώρες που προσφέρουν τέτοια προγράμματα αξιολογήθηκαν με βάση την ευκολία μετεγκατάστασης, το κόστος ζωής και τα φορολογικά οφέλη για τους συνταξιούχους, με συνολική βαθμολογία έως 100 μονάδες.

Οι περισσότερες χώρες της λίστας έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους: πάνω από 70% διαθέτουν υψηλής ποιότητας συστήματα υγείας, αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και υψηλές επιδόσεις σε δείκτες ευημερίας.

Η πλειονότητα, 93%, παρέχει σαφή μονοπάτια προς την ιθαγένεια, με τις μισές χώρες να επιτρέπουν απόκτησή της σε έως πέντε χρόνια.

Φορολογικά κίνητρα

Για να προσελκύσουν εύπορους πολίτες, σχεδόν δύο στις τρεις χώρες (61%) προσφέρουν εξειδικευμένα φορολογικά κίνητρα για συνταξιούχους — ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος.

Το κόστος αίτησης και η ασφάλεια αποτελούν επίσης προτεραιότητες για περίπου τα δύο τρίτα των προγραμμάτων, με χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Αυστρία να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ποιες χώρες είναι καλύτερες για συνταξιοδότηση και γιατί

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν για την ποιότητα ζωής, την υγειονομική περίθαλψη και τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα. Επιπλέον, όποιος διαθέτει βίζα διαμονής σε χώρα Σένγκεν μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλες τις 27 χώρες της ζώνης για σύντομες διαμονές.

Εντός της Ευρώπης, ο νότος φαίνεται να κερδίζει τη «μάχη» χάρη στα ειδικά φορολογικά καθεστώτα και τον μεσογειακό τρόπο ζωής.

«Με το 32% των παγκόσμιων επιλογών βίζας για συνταξιούχους, η Ευρώπη προηγείται σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ενσωμάτωσης, ενώ οι νότιοι προορισμοί όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα προσφέρουν ήπιο κλίμα, λογικό κόστος ζωής και ευέλικτες βίζες παθητικού εισοδήματος», σημειώνει η Madrid.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Πορτογαλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο ευνοϊκών προγραμμάτων βίζας για συνταξιούχους παγκοσμίως.

Η Πορτογαλία στην πρώτη θέση

«Η Πορτογαλία κατακτά την πρώτη θέση στον Δείκτη Παγκόσμιας Συνταξιοδότησης 2025, καθώς η βίζα D7 είναι μία από τις πιο περιζήτητες στην Ευρώπη για άτομα με παθητικό εισόδημα», εξηγεί ο Adalberto Pucca, επικεφαλής υπηρεσιών παγκόσμιας κινητικότητας της Global Citizen Solutions.

«Η ελκυστικότητά της προέρχεται από τον συνδυασμό προσιτών προϋποθέσεων εισόδου και σαφούς διαδρομής προς τη μόνιμη διαμονή και την ιθαγένεια στην Πορτογαλία», πρόσθεσε.

«Πέρα από τη βίζα, η Πορτογαλία προσφέρει όλα όσα αναζητούν οι συνταξιούχοι: χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, εξαιρετική υγειονομική υποδομή, ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ήπιο κλίμα με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, μία από τις ασφαλέστερες κοινωνίες της Ευρώπης και εξαιρετική ποιότητα ζωής».

Στην ίδια κατηγορία, η Ισπανία κατατάσσεται τρίτη, ενώ η Αυστρία θεωρείται πέμπτη καλύτερη επιλογή παγκοσμίως. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προτιμώνται γενικά για τα δημόσια συστήματα υγείας παγκόσμιας κλάσης, με τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ισπανία να ξεχωρίζουν.

Τι ισχύει στην Αμερική

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χώρες της Αμερικής ξεχωρίζουν για την φορολογική αποδοτικότητα και το χαμηλότερο κόστος ζωής. Οι περισσότερες προσφέρουν φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από το εξωτερικό, ενώ στη Λατινική Αμερική —σε χώρες όπως η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή— παρέχεται μόνιμη διαμονή άμεσα ή μετά από σύντομη περίοδο.

Αντίστοιχα, σε χώρες της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, όπως ο Παναμάς, το Μπελίζ, η Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και η Νικαράγουα, οι συνταξιούχοι απολαμβάνουν άμεση φορολογική ελάφρυνση και γενναίες απαλλαγές για εισοδήματα από το εξωτερικό.

Στην Ασία, χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες προσφέρουν θερμό κλίμα όλο τον χρόνο, χαμηλές οικονομικές απαιτήσεις και εύκολες ανανεώσεις βίζας.

Στην Αφρική, προορισμοί όπως το Μαυρίκιος και το Πράσινο Ακρωτήριο διαθέτουν απλοποιημένα φορολογικά συστήματα, εξαιρέσεις στις ξένες συντάξεις και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι Golden Visa

Πολλές χώρες επιδιώκουν να προσελκύσουν διεθνείς συνταξιούχους, καθώς μπορούν να ενισχύσουν την κατανάλωση, αν και οι τοπικές κοινωνίες συχνά υφίστανται πιέσεις από την άνοδο του κόστους ζωής λόγω των εύπορων ξένων.

Τα προγράμματα Golden Visa και D7 της Πορτογαλίας έχουν αποφέρει πάνω από 7 δισ. ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, κυρίως στην αγορά ακινήτων. Στην Ισπανία, παρόμοια προγράμματα προσέλκυσαν πάνω από 4,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2014–2023, αν και η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει πλέον τερματίσει το πρόγραμμα Golden Visa για επενδυτές ακινήτων.

Business
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 11.10.25

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα νωρίς το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Φοβερό 11.10.25

Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane

Σύνταξη
Φοινικούντα: Οι δύο διαθήκες και η δαιδαλώδης πορεία του δράστη
Μυστήριο 11.10.25

Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μια παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Μπάσκετ 11.10.25

Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.

Σύνταξη
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

