Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Πολλοί άνθρωποι σήμερα σκέφτονται να περάσουν τη σύνταξή τους σε μια άλλη χώρα, με καλύτερο κλίμα, χαμηλότερο κόστος ζωής και καλή ποιότητα ζωής.

Η τάση της διεθνούς «μετανάστευσης συνταξιούχων» γνωρίζει ραγδαία αύξηση, με χώρες σε όλο τον κόσμο να ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν συνταξιούχους μέσω ελκυστικών προγραμμάτων βίζας, φορολογικών κινήτρων και υψηλών προτύπων διαβίωσης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Συνταξιοδότησης 2025 της Global Citizen Solutions, τρεις ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στις πέντε καλύτερες επιλογές παγκοσμίως για όσους θέλουν να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα είναι επίσης ανάμεσα στις χώρες που προσπαθούν να προσελκύσουν ξένους συνταξιούχους, προσφέροντας φορολογικά οφέλη και έναν ήρεμο, μεσογειακό τρόπο ζωής. Ωστόσο, για πολλούς Έλληνες συνταξιούχους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: το υψηλό κόστος ζωής, οι χαμηλές συντάξεις και οι πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας καθιστούν τη ζωή στη χώρα δύσκολη, παρά τις φυσικές ομορφιές και το κλίμα.

Μετανάστευση… συνταξιούχων

«Η διεθνής μετανάστευση συνταξιούχων μετατοπίζεται από μια εξειδικευμένη επιλογή σε μια πιο καθιερωμένη τάση για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την προσιτή διαβίωση και τη σταθερότητα», δήλωσε στο Euronews Business η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, δρ. Laura Madrid.

Όπως αναφέρει η έκθεση, πάνω από 36% των διαθέσιμων προγραμμάτων βίζας για συνταξιούχους εντοπίζονται στην Αμερική και σχεδόν 32% στην Ευρώπη, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες εμφανίζονται πλέον και σε Ασία και Αφρική.

Οι χώρες που προσφέρουν τέτοια προγράμματα αξιολογήθηκαν με βάση την ευκολία μετεγκατάστασης, το κόστος ζωής και τα φορολογικά οφέλη για τους συνταξιούχους, με συνολική βαθμολογία έως 100 μονάδες.

Οι περισσότερες χώρες της λίστας έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους: πάνω από 70% διαθέτουν υψηλής ποιότητας συστήματα υγείας, αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και υψηλές επιδόσεις σε δείκτες ευημερίας.

Η πλειονότητα, 93%, παρέχει σαφή μονοπάτια προς την ιθαγένεια, με τις μισές χώρες να επιτρέπουν απόκτησή της σε έως πέντε χρόνια.

Φορολογικά κίνητρα

Για να προσελκύσουν εύπορους πολίτες, σχεδόν δύο στις τρεις χώρες (61%) προσφέρουν εξειδικευμένα φορολογικά κίνητρα για συνταξιούχους — ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Μάλτα και η Κύπρος.

Το κόστος αίτησης και η ασφάλεια αποτελούν επίσης προτεραιότητες για περίπου τα δύο τρίτα των προγραμμάτων, με χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Αυστρία να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ποιες χώρες είναι καλύτερες για συνταξιοδότηση και γιατί

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν για την ποιότητα ζωής, την υγειονομική περίθαλψη και τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα. Επιπλέον, όποιος διαθέτει βίζα διαμονής σε χώρα Σένγκεν μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλες τις 27 χώρες της ζώνης για σύντομες διαμονές.

Εντός της Ευρώπης, ο νότος φαίνεται να κερδίζει τη «μάχη» χάρη στα ειδικά φορολογικά καθεστώτα και τον μεσογειακό τρόπο ζωής.

«Με το 32% των παγκόσμιων επιλογών βίζας για συνταξιούχους, η Ευρώπη προηγείται σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ενσωμάτωσης, ενώ οι νότιοι προορισμοί όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα προσφέρουν ήπιο κλίμα, λογικό κόστος ζωής και ευέλικτες βίζες παθητικού εισοδήματος», σημειώνει η Madrid.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Πορτογαλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο ευνοϊκών προγραμμάτων βίζας για συνταξιούχους παγκοσμίως.

Η Πορτογαλία στην πρώτη θέση

«Η Πορτογαλία κατακτά την πρώτη θέση στον Δείκτη Παγκόσμιας Συνταξιοδότησης 2025, καθώς η βίζα D7 είναι μία από τις πιο περιζήτητες στην Ευρώπη για άτομα με παθητικό εισόδημα», εξηγεί ο Adalberto Pucca, επικεφαλής υπηρεσιών παγκόσμιας κινητικότητας της Global Citizen Solutions.

«Η ελκυστικότητά της προέρχεται από τον συνδυασμό προσιτών προϋποθέσεων εισόδου και σαφούς διαδρομής προς τη μόνιμη διαμονή και την ιθαγένεια στην Πορτογαλία», πρόσθεσε.

«Πέρα από τη βίζα, η Πορτογαλία προσφέρει όλα όσα αναζητούν οι συνταξιούχοι: χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, εξαιρετική υγειονομική υποδομή, ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ήπιο κλίμα με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, μία από τις ασφαλέστερες κοινωνίες της Ευρώπης και εξαιρετική ποιότητα ζωής».

Στην ίδια κατηγορία, η Ισπανία κατατάσσεται τρίτη, ενώ η Αυστρία θεωρείται πέμπτη καλύτερη επιλογή παγκοσμίως. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προτιμώνται γενικά για τα δημόσια συστήματα υγείας παγκόσμιας κλάσης, με τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ισπανία να ξεχωρίζουν.

Τι ισχύει στην Αμερική

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χώρες της Αμερικής ξεχωρίζουν για την φορολογική αποδοτικότητα και το χαμηλότερο κόστος ζωής. Οι περισσότερες προσφέρουν φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από το εξωτερικό, ενώ στη Λατινική Αμερική —σε χώρες όπως η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή— παρέχεται μόνιμη διαμονή άμεσα ή μετά από σύντομη περίοδο.

Αντίστοιχα, σε χώρες της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, όπως ο Παναμάς, το Μπελίζ, η Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και η Νικαράγουα, οι συνταξιούχοι απολαμβάνουν άμεση φορολογική ελάφρυνση και γενναίες απαλλαγές για εισοδήματα από το εξωτερικό.

Στην Ασία, χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες προσφέρουν θερμό κλίμα όλο τον χρόνο, χαμηλές οικονομικές απαιτήσεις και εύκολες ανανεώσεις βίζας.

Στην Αφρική, προορισμοί όπως το Μαυρίκιος και το Πράσινο Ακρωτήριο διαθέτουν απλοποιημένα φορολογικά συστήματα, εξαιρέσεις στις ξένες συντάξεις και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι Golden Visa

Πολλές χώρες επιδιώκουν να προσελκύσουν διεθνείς συνταξιούχους, καθώς μπορούν να ενισχύσουν την κατανάλωση, αν και οι τοπικές κοινωνίες συχνά υφίστανται πιέσεις από την άνοδο του κόστους ζωής λόγω των εύπορων ξένων.

Τα προγράμματα Golden Visa και D7 της Πορτογαλίας έχουν αποφέρει πάνω από 7 δισ. ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, κυρίως στην αγορά ακινήτων. Στην Ισπανία, παρόμοια προγράμματα προσέλκυσαν πάνω από 4,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2014–2023, αν και η κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει πλέον τερματίσει το πρόγραμμα Golden Visa για επενδυτές ακινήτων.