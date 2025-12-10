sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ
Euroleague 10 Δεκεμβρίου 2025 | 15:59

Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ

Εκτός δράσης για τον επόμενο ένα μήνα θα μείνει ο Τάισον Γουόρντ στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Τάισον Γουόρντ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Τετάρτης, ο 28χρονος φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός έχει υποστεί οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου, κάτι που όπως φαίνεται θα πρέπει να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και μετά τις γιορτές δηλαδή.

Θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση

Μετά τις εξετάσεις του Γουόρντ, το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να ακολουθεί συντηρητική αποκατάσταση ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρίσκο υποτροπής, με τον παίκτη πλέον να αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία του, για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς.

Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού που προκύπτει για τον Ολυμπιακό φέτος, μια σεζόν κατά την οποία σπανίως το έμψυχο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» είναι όλο στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

World
Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Μπάσκετ 10.12.25

Euroleague 10.12.25

Euroleague 07.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Αθήνα θα το κάνει σε όλους
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Αυτό που κάνει τώρα ο Ερντογάν στην Αθήνα θα το κάνει σε όλους

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Μπάσκετ 10.12.25

Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μες στο χωράφι του 10.12.25

Water polo League 10.12.25

Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
