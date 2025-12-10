Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ

Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Τάισον Γουόρντ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Τετάρτης, ο 28χρονος φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός έχει υποστεί οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου, κάτι που όπως φαίνεται θα πρέπει να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και μετά τις γιορτές δηλαδή.

Θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση

Μετά τις εξετάσεις του Γουόρντ, το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να ακολουθεί συντηρητική αποκατάσταση ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρίσκο υποτροπής, με τον παίκτη πλέον να αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία του, για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς.

Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού που προκύπτει για τον Ολυμπιακό φέτος, μια σεζόν κατά την οποία σπανίως το έμψυχο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» είναι όλο στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.