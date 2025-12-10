Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ
Εκτός δράσης για τον επόμενο ένα μήνα θα μείνει ο Τάισον Γουόρντ στον Ολυμπιακό.
Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό με τον Τάισον Γουόρντ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» το απόγευμα της Τετάρτης, ο 28χρονος φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός έχει υποστεί οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου, κάτι που όπως φαίνεται θα πρέπει να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι και μετά τις γιορτές δηλαδή.
Θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση
Μετά τις εξετάσεις του Γουόρντ, το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να ακολουθεί συντηρητική αποκατάσταση ώστε να αποφευχθεί τυχόν ρίσκο υποτροπής, με τον παίκτη πλέον να αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία του, για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς.
Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού που προκύπτει για τον Ολυμπιακό φέτος, μια σεζόν κατά την οποία σπανίως το έμψυχο δυναμικό των «ερυθρόλευκων» είναι όλο στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
- Οσεάν Ντοντάν: Κορυφαία τενίστρια έκανε αυξητική στήθους και άνοιξε Onlyfans (pics+vids)
- Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
- Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
- Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
- LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
- LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
- Ανρί για Σαλάχ και Σλοτ: «Είχα και εγώ προβλήματα με τον Βενγκέρ αλλά δεν μίλησα δημοσίως»
- Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις