Χανιά: Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη

Στις 11 αύριο το πρωί θα συνεχιστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στα Χανιά η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο στις 11 Ιανουαρίου 2025 με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο και που είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στην ηγεσία της αστυνομίας στα Χανιά.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε που σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι για:

– Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

– Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υπότροπη.

-Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που σύμφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

-Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.