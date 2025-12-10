magazin
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Για ποιον λόγο δεν έχει social media και δεν κάνει διαφημίσεις
10 Δεκεμβρίου 2025

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Για ποιον λόγο δεν έχει social media και δεν κάνει διαφημίσεις

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Spotlight

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη βρέθηκε προσκεκλημένη στη σημερνή εκπομπή Buongiorno του MEGA.

Η αγάπη που παίρνει από τον κόσμο

«Μόνο χαρά μπορείς να νιώσεις από την αγάπη του κόσμου, το γεγονός ότι θυμούνται μετά από τόσα χρόνια γεγονότα είναι χαρά και ευθύνη για μένα.

Αυτή είναι η δουλειά μας, απευθυνόμαστε τον κόσμο με στόχο να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, να τον βοηθήσουμε στην δύσκολη καθημερινότητα και να του δώσουμε αφορμή να σκεφτεί ή να συγκινηθεί.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάθε του επιλογή έχει άλλη σημασία. Πλέον ξέρω τι μου αρέσει και σε τι θα ήθελα να πάω αλλά από την άλλη σκέφτομαι και το κοινό, μήπως προδώσω αυτόν τον κόσμο αν περιμένει κάτι από μένα», είπε αρχικά η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Τα παιδικά χρόνια και η υποκριτική

«Μεγαλώνοντας στην Μεταπολίτευση και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο της υποκριτικής, είχα πλήρη συνείδηση το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ σημαντικό, με ένα έργο το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν αφορά σε έναν ναρκισσισμό ή εγωισμό. Είχα πολύ σημαντικούς δασκάλους ήδη από την Δραματική Σχολή.

Ήταν οι ίδιο φωτεινά ορόσημα, συνέπειας και στάσης ζωής απέναντι στα πράγματα οπότε ήξερα και είχα από την αρχή τα κατάλληλα εφόδια.

Μεγάλωσα σε μία γειτονιά πολύ ωραία που βίωσα την αγάπη και από τους ανθρώπους του χωριού και από την οικογένειά μου», συνέχισε.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Δεν έχω social media, είμαι «αναλφάβητη»

Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι κτλ. αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες. Μπορεί στην αρχή της σεζόν να δω κάποιες σκηνές από τις ελληνικές σειρές, για να δω τι παίζει αλλά και τους φίλους μου».

 Έχει ευθύνη ο καλλιτέχνης να τοποθετείται πολιτικά;

«Ως πολίτες του κόσμου αυτού ναι, απλώς εμένα δεν μου αρέσει να πολιτικοποιούμαι ενεργά με την έννοια του να βάζω υποψηφιότητα στις εκλογές.

Είναι κάτι που δεν θέλω στη ζωή μου και δεν το ασκώ.

Έχω μιλήσει για τον ηλικιακό ρατσισμό στις γυναίκες. Και στους άνδρες υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Σκέφτομαι πως όλοι μας είμαστε θνητοί, έχουμε την ίδια μοίρα, και ας κάνουμε την ζωή μας απλή.

Δηλαδή, ξαφνικά η κοινωνία μας να λατρεύει τόσο πολύ την νεότητα και να βάζει τρικλοποδιές στον ίδιο της τον εαυτό, γιατί όλοι θα μεγαλώσουμε και πώς θα αισθάνονται αυτοί που τα λένε τώρα αυτά και προάγουν την νεότητα όταν οι νεότερες γενιές θα τους βάζουν στο περιθώριο; Η ανθρώπινη ζωή έχει τεράστια αξία από την γέννηση μέχρι τον θάνατο», υπογράμμισε η αγαπημένη ηθοποιός.

Η ομορφιά και ο χρόνος

«Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος.

Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε;

Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στην δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας».

Υπάρχει ρόλος – απωθημένο;

Όπως παραδέχθηκε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, «Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο.

Δεν έχω κάνει την Έντα Γκαμπλερ πχ αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι.

Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες. Ο βασικός λόγος του να μην «κάνω οικογένεια» ήταν κυρίως υπαρξιακός με την έννοια του γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό περιβάλλον μου, που με επηρέασε».

Τα στερεότυπα ήταν για την ίδια ένας «ξένος κόσμος»;

Σύμφωνα με τα όσα είπε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη:

«Ήταν ναι, για μένα ήταν άλλες οι αρχές και από την οικογένειά μου και από τους δασκάλους μου. το να είσαι πιστή σε κάποιες αρχές απέναντι στον κόσμο, το να προσφέρεις κάτι στην κοινωνία, το να είσαι «εντάξει» άνθρωπος.

Με βοήθησε πολύ το να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου μέσω των ρόλων που έχω υποδυθεί. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει μόνο ο δικός μας τρόπος σκέψης ο μοναδικός αποδεκτός, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν τον δικό τους τρόπο σκέψης. Προσπαθώ να μην είμαι μισαλλόδοξη. Καταλαβαίνω τον άλλο και τις επιλογές του».

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί στον «Οιδίποδα» στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

