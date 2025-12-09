Διέψευσε για Παρτίζαν ο Μαλίκ Μπίσλεϊ: «Δεν πάω στη Σερβία» (vid)

Προ ημερών ρεπορτάζ από τη Σερβία συνέδεσε τον Μαλίκ Μπίσλεϊ με την Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα, το «Nova.rs» ανέφερε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς έναντι δύο εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα χωρίς NBA-out.

Τι είπε ο Μαλίκ Μπίσλεϊ για την Παρτιζάν

Ωστόσο, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά τη διάρκεια ενός live stream, ο Μπίσλεϊ ανέφερε πως δεν πρόκειται να πάει στη Σερβία. «Δεν πάω στη Σερβία. Απλά, μ@λ@κ!ς να το ξέρετε αυτό. Δεν έρχομαι» είπε χαρακτηριστικά. Βάζοντας άμεσα τέλος στις φήμες και τα δημοσιεύματα.

Ο Μπίσλεϊ μετά από μια φανταστική χρονιά με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τελείωσε το συμβόλαιό του και ο μόνος λόγος που καμία ομάδα δεν έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει, ήταν η εμπλοκή του σε έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ, μέτρησε κατά μέσο όρο 16.3 πόντους με 42% από το τρίποντο και ήταν ο δεύτερος παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ τριών πόντων στην κανονική διάρκεια.