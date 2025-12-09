Διέψευσε για Παρτίζαν ο Μαλίκ Μπίσλεϊ: «Δεν πάω στη Σερβία» (vid)
Η ξεκάθαρη απάντηση του Μαλίκ Μπίσλεϊ στις φήμες που τον συνέδεσαν με την Παρτίζαν: «Δεν πάω…»
- Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
- Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Προ ημερών ρεπορτάζ από τη Σερβία συνέδεσε τον Μαλίκ Μπίσλεϊ με την Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα, το «Nova.rs» ανέφερε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς έναντι δύο εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα χωρίς NBA-out.
Τι είπε ο Μαλίκ Μπίσλεϊ για την Παρτιζάν
Ωστόσο, φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά τη διάρκεια ενός live stream, ο Μπίσλεϊ ανέφερε πως δεν πρόκειται να πάει στη Σερβία. «Δεν πάω στη Σερβία. Απλά, μ@λ@κ!ς να το ξέρετε αυτό. Δεν έρχομαι» είπε χαρακτηριστικά. Βάζοντας άμεσα τέλος στις φήμες και τα δημοσιεύματα.
Ο Μπίσλεϊ μετά από μια φανταστική χρονιά με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τελείωσε το συμβόλαιό του και ο μόνος λόγος που καμία ομάδα δεν έκανε κίνηση για να τον αποκτήσει, ήταν η εμπλοκή του σε έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ, μέτρησε κατά μέσο όρο 16.3 πόντους με 42% από το τρίποντο και ήταν ο δεύτερος παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ τριών πόντων στην κανονική διάρκεια.
- Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
- Η πρώτη φωτογραφία του Σαλάχ μετά το ξέσπασμα με τον Σλοτ (pic)
- Νέο πρόβλημα για τη Ρεάλ: Δύσκολα και ο Εμπαπέ ενόψει Μάντσεστερ Σίτι
- Ο αρχηγός της Φενέρ εμπλέκεται σε στοιχήματα εκατομμυρίων
- Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»
- Η κριτική του Μονέκε για τον Σορτς και η απάντηση του Αταμάν (vid)
- Τι είπε ο Σίμος μετά την ήττα από την Καϊράτ: «Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα»
- Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις