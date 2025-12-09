Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο οδηγός της νταλίκας που ανατράπηκε στην Ιονία Οδό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 145,6ο χιλιόμετρο κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Bυτιοφόρο όχημα που μετέφερε ελαιόλαδο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η ανατροπή είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στην καμπίνα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

﻿

Στο σημείο έφθασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, επιχειρώντας με υδραυλικά εργαλεία για την προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Η διαδικασία ήταν απαιτητική λόγω της θέσης στην οποία είχε καταλήξει το όχημα και του περιορισμένου χώρου εργασίας.

Ενισχυτικά έφτασε και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ η Τροχαία απέκλεισε τον παράδρομο και ρύθμιζε την κυκλοφορία.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον 53χρονο οδηγό, όμως ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.