Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 17:30), θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει μόνο στη νίκη για να συνεχίζει να ελπίζει σε πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Σαντιάγκο Έσε.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ και Έσε: