Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League
Ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 17:30), θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει μόνο στη νίκη για να συνεχίζει να ελπίζει σε πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Σαντιάγκο Έσε.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ και Έσε:
- Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
- Έσε: «Ίσως αξίζαμε να έχουμε πάρει κάποιες νίκες – Προετοιμαζόμαστε μόνο για το τρίποντο με την Καϊράτ»
