Την απόφαση με την οποία ορίζονται οι αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες, Φρόσω Κυριακού και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο δυστύχημα του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη εξέδωσε τη Δευτέρα το Εφετείο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες οι αποζημιώσεις ορίζονται σε 9.000 ευρώ για την Φρόσω Κυριακού και σε 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.

Το σκεπτικό της απόφασης

Με βάση το σκεπτικό του δικαστηρίου αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Παντελής Παντελίδης.

Επίσης, αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, το εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.

Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.