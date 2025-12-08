Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – Τι θα λάβουν οι επιβάτιδες
Η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει τα χρήματα από την ίδια την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη
- Η ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος»: Αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά τα μεγάλα δημόσια έργα
- Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;
- «Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ
- Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Την απόφαση με την οποία ορίζονται οι αποζημιώσεις στις δύο επιβάτιδες, Φρόσω Κυριακού και Μίνα Αρναούτη για το τροχαίο δυστύχημα του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη εξέδωσε τη Δευτέρα το Εφετείο Αθηνών.
Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες οι αποζημιώσεις ορίζονται σε 9.000 ευρώ για την Φρόσω Κυριακού και σε 39.000 ευρώ για τη Μίνα Αρναούτη.
Το σκεπτικό της απόφασης
Με βάση το σκεπτικό του δικαστηρίου αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Παντελής Παντελίδης.
Επίσης, αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.
Παράλληλα, το εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη.
Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.
- Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
- Η Google βγάζει τα πρώτα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη του Gemini – Τι θα μπορούν να κάνουν
- Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
- Ολυμπιακός: Με εντολή και δαπάνη Βαγγέλη Μαρινάκη εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)
- Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους
- Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία του πρώτου γύρου (pic)
- Έτσι πάει να «δέσει» την κατηγορία για «εγκληματική οργάνωση» κατά αγροτών από την Κρήτη η κυβέρνηση
- Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – Τι θα λάβουν οι επιβάτιδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις