Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία
Οι επικηρυγμένοι ως τρομοκράτες τζιχαντιστές αφαιρέθηκαν από τη μαύρη λίστα των τρομοκρατών και μεταμορφώθηκαν και για τον Καναδά σε εταίρους που μπορούν να οικοδομήσουν τη Συρία.
Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ότι αφαίρεσε τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που κατ’ αυτήν υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο «πρώην» τρομοκράτης διοκητής της Αλ Κάιντα, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, και τώρα αναγνωρισμένος από τη Δύση ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα).
Η νέα κυβέρνηση των τζιχαντιστών θα «οικοδομήσει» τώρα τη Συρία «χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της»
«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Ισχυρός ηγέτης»
Τον περασμένο μήνα ο τζιχαντιστής ηγέτης της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα, γνωστός μέχρι πρότινος και επικηρυγμένος τρομοκράτης από τις ΗΠΑ με το ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, πέρασε και το κατώφλι του Λευκού Οίκου, όπου συναντήθηκε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε μάλιστα «ισχυρό ηγέτη» τον πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, τονίζοντας πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει το καθεστώς του να πετύχει, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με το Ισραήλ.
