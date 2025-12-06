ΗΠΑ: Τραγωδία στο Τενεσί – Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από τα σκυλιά της οικογένειας
Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά για να φτάσει στα θύματα
- Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
- Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο σε τροχαίο
- Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη
- Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Ένας 50χρονος παππούς και η 3 μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Τενεσί. Τα θύματα δέχτηκαν επίθεση από την αγέλη των πιτ μπουλ της οικογένειας, τα οποία ήταν γνωστό ότι τρομοκρατούσαν τη γειτονιά.
«Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά»
Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά για να φτάσει στα θύματα, τα οποία, δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρά όταν οι αστυνομικοί έφτασαν.
Η επίθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του 50χρονου Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ μέσα στο σπίτι του, ενώ η 3 μηνών εγγονή του δέχθηκε και αυτή σφοδρή επίθεση από τα επτά σκυλιά της οικογένειας.
Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να ουρλιάζει στη μέση του δρόμου λίγο πριν φτάσει η αστυνομία. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα επιτίθονταν σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι πίστευαν ότι αυτό θα συνέβαινε ποτέ. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.
Η Ρεβέκα Άνταμς, η οποία μένει απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας. Σύμφωνα με την Άνταμς, τα pit bulls της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.
Οι αρχές τώρα ερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και εξετάζουν αν υπήρξαν προηγούμενα προβλήματα με τα ζώα και την οικογένεια
- Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
- «Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
- Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
- LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
- ΗΠΑ: Τραγωδία στο Τενεσί – Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από τα σκυλιά της οικογένειας
- Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
- Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο, λέει η Ουκρανία
- Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις