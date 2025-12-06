Ένας 50χρονος παππούς και η 3 μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Τενεσί. Τα θύματα δέχτηκαν επίθεση από την αγέλη των πιτ μπουλ της οικογένειας, τα οποία ήταν γνωστό ότι τρομοκρατούσαν τη γειτονιά.

«Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά»

Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά για να φτάσει στα θύματα, τα οποία, δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρά όταν οι αστυνομικοί έφτασαν.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του 50χρονου Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ μέσα στο σπίτι του, ενώ η 3 μηνών εγγονή του δέχθηκε και αυτή σφοδρή επίθεση από τα επτά σκυλιά της οικογένειας.

Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να ουρλιάζει στη μέση του δρόμου λίγο πριν φτάσει η αστυνομία. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα επιτίθονταν σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι πίστευαν ότι αυτό θα συνέβαινε ποτέ. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Η Ρεβέκα Άνταμς, η οποία μένει απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας. Σύμφωνα με την Άνταμς, τα pit bulls της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.

Οι αρχές τώρα ερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και εξετάζουν αν υπήρξαν προηγούμενα προβλήματα με τα ζώα και την οικογένεια