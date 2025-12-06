newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινδονησία: Πάνω από 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Στους 400 ανέρχονται οι αγνοούμενοι
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:12

Ινδονησία: Πάνω από 900 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Στους 400 ανέρχονται οι αγνοούμενοι

Οι φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία προκάλεσαν εκατόμβες θυμάτων - Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Πάνω από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη νήσο Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων και βροχών των μουσώνων που έπληξαν τη Νοτιοανατολική Ασία.

Καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα, που οφείλονταν σε δυο διακριτούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα, κατέκλυσαν τομείς του μεγάλου ινδονησιακού νησιού Σουμάτρα, όλη τη Σρι Λάνκα, τη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία.

Πελώριες οι διαστάσεις της καταστροφής στην Ινδονησία

«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποτελεί μεγάλη πρόκληση από πλευράς εφοδιασμού», τόνισε ο Άντε Σεκάντις, εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ Mercy Corps Indonesia. «Το εύρος των ζημιών και η επιφάνεια των περιοχών που επλήγησαν έχουν αληθινά πελώριες διαστάσεις», εξήγησε προειδοποιώντας παράλληλα ότι η κατάσταση «θα γίνεται πιο προβληματική όσο περνά ο χρόνος».

Ο 52χρονος Ρεϊνάρο, ο οποίος βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στην Παντάν (βόρεια Σουμάτρα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο «απογοητευμένος» για την καθυστέρηση της βοήθειας, που αποδείχτηκε φονική για πολλούς.

«Κάποιοι περίμεναν μία μέρα και μία νύχτα προτού φθάσει βοήθεια και δεν ήταν δυνατό να σωθούν», είπε. «Νιώθω απογοήτευση, είναι ανώφελο να το επαναλαμβάνω. Η αντίδραση των Αρχών ήταν αργή», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
New York Times 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
ΔΟΑΕ 06.12.25

Η προστατευτική κατασκευή του Τσερνόμπιλ δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια, οκτώ μήνες μετά το πλήγμα από drone

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Σύνταξη
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Παιδεία 06.12.25

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ρωσία 06.12.25

«Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για την Ουκρανία»

«Οποιαδήποτε ενέργεια (από την ΕΕ) με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, «θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», επισημαίνει ρώσος διπλωμάτης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρινάκης: Ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση, αλλά με όρους και προϋποθέσεις
Εξαπλώνονται τα μπλόκα 06.12.25

Διάλογο μόνο με τους δικούς της όρους προσφέρει η κυβέρνηση στους αγρότες

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρεί να εμφανίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά με τους όρους της.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
New York Times 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 06.12.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ για τη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από Action 24.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»
Ελλάδα 06.12.25 Upd: 14:18

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»

Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια
Μεγάλη ταλαιπωρία 06.12.25

Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε στην Τουρκία την Μπεσίκτας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την αφιλόξενη συμπεριφορά των Τούρκων – Φίλαθλοι κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, κάνει καταγγελία η ΚΑΕ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο