Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στη συνάντηση που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους στο μπλόκο των αγροτών, στον κόμβο του Ε65, στα Τρίκαλα αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στην προσπάθεια του να μάθει για την τύχη των κονδυλίων ύψους 50 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Κουρέτας «σύντομα, με ένα μέτωπο κοινό, θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. από την Ένωση Τραπεζών. Τα 7 με 8 εκατομμύρια αφορούσαν τις μελέτες και δώσαμε χώρο στην εταιρεία να στεγαστεί στην Περιφέρεια, αλλά πριν τρεις μήνες, μας παρέδωσαν τα κλειδιά και φύγανε.»

«Θέλουμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί και που πήγανε τα χρήματα. Εμείς εκπονούμε το master plan για το υδατικό της Καρδίτσας και του Βόλου που παραδίδεται τέλος του μήνα. Το master plan του Πηνειού προκηρύχθηκε και τα 50 εκατομμύρια της Ένωσης Τραπεζών θα ήταν χρήσιμα για την Θεσσαλία, που ουδέποτε είχε αντιπλημμυρικές μελέτες» πρόσθεσε.

«Ας μας πουν που είναι τα χρήματα, ας προκηρύξουν έργα που θα αφορούν την Θεσσαλία», τόνισε ο κ. Κουρέτας, στη συζήτηση που είχε με τους αγρότες, κατά την οποία αναλύθηκε και το ζήτημα των μεγάλων αρδευτικών έργων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν απολύτως αναγκαία για την άρδευση των καλλιεργειών και τη διασφάλιση της παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

Επισημάνθηκε πως χωρίς σύγχρονες υποδομές άρδευσης, η αγροτική οικονομία της Θεσσαλίας δύσκολα μπορεί να σταθεί απέναντι στο αυξημένο κόστος και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αγώνας επιβίωσης οι κινητοποιήσεις

«Οι κινητοποιήσεις σας είναι ξεκάθαρα αγώνας επιβίωσης και θα είμαστε στο πλευρό σας μέχρι τέλους» υπογράμμισε απευθυνόμενος στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι η φετινή χρονιά είναι οριακή, καθώς τα κόστη παραγωγής δεν καλύπτονται, ενώ επεσήμανε: «Αντί η Πολιτεία να ενισχύει ουσιαστικά τους αγρότες που παράγουν, βλέπουμε να στηρίζονται άλλοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν στις πλάτες τους δίκες, και οι παραγωγοί να έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με καταστολή».

Από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο κ. Κώστας Κοκκούλης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την παρουσία και τη διαρκή του στήριξη. Ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση προς την κυβέρνηση, σε ότι αφορά τα βασικά αιτήματα ενώ αναφερόμενος ειδικότερα στους κτηνοτρόφους επισήμανε ότι όσοι επλήγησαν από τον «Daniel», την ευλογιά και την πανώλη βρίσκονται χωρίς εισόδημα και εκτός ουσιαστικών αποζημιώσεων.