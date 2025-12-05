ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

Επίθεση στην κυβέρνηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή τα προβλήματα που προκληθηκαν από την κακοκαιρία «Byron».

«Για μια ακόμα φορά, ο λαός της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών της χώρας βρίσκεται ‘στο ίδιο έργο θεατής’, εξαιτίας της ανυπαρξίας των αναγκαίων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας και της επιλεκτικής ανικανότητας του κράτους να τον προστατεύσει ακόμα και από αναμενόμενα για την εποχή καιρικά φαινόμενα», τονίζει ο Περισσός.

Και σημειώνει ότι «πλημμυρισμένα σπίτια και αποκλεισμένοι δρόμοι, ακόμα και του κεντρικού οδικού δικτύου της χώρας, εγκλωβισμένοι οδηγοί, πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι μόνο κάποια από αυτά που αντιμετωπίζει και πάλι ο λαός μας από χθες το βράδυ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «ο κρατικός μηχανισμός, που επιδεικνύει ζήλο για να εμποδίσει τα μπλόκα των αγωνιζόμενων αγροτών ώστε ‘να μην κλείσουν οι δρόμοι’, είναι ο ίδιος που ‘παραλύει’ όταν οι δρόμοι κλείνουν εξαιτίας της δικής του ανεπάρκειας».

«Ομολογία κρατικής ανεπάρκειας το κλείσιμο των σχολείων»

«Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, όπως η Δυτική Αττική, που μέτρησε 24 νεκρούς το 2017, οι κάτοικοι ζουν με τον μόνιμο εφιάλτη των πλημμυρικών φαινομένων και ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει και προωθεί με διαδικασίες ‘fast track’ και διαφόρων ειδών ‘διευκολύνσεις’ τις επενδύσεις των αμερικανικών μονοπωλίων, τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα καρκινοβατούν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Παράλληλα, υποστηρίζει πως «το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας συνιστά ομολογία της κυβέρνησης και του κράτους ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν τη ζωή του λαού και των παιδιών του, ενώ την ίδια ώρα ‘κλείνουν τα μάτια’ στον κυνισμό επιχειρήσεων, όπως στις ταχυμεταφορές, που δίνουν ‘μπόνους’ στους εργαζόμενους για να δουλέψουν σε αυτές τις συνθήκες με κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή τους».

«Ούτε το 20% του οδικού δικτύου στην Αθήνα δεν διαθέτει φρεάτια»

«Το ΚΚΕ και η ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ έχουν προειδοποιήσει ξανά και ξανά με παρεμβάσεις στους δήμους, τις Περιφέρειες και τη Βουλή, έχουν αναδείξει τις εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων και τοπικού κράτους για όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα», τονίζει ο Περισσός, σημειώνοντας ότι «είναι χαρακτηριστικό πως μόλις 55 αντιπλημμυρικά εκπονεί η Περιφέρεια Αττικής για μια περιοχή στην οποία ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας και η πλειοψηφία τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, με ορισμένα από αυτά να ‘σέρνονται’ ως ‘ανεκτέλεστα’ σε προϋπολογισμούς της Περιφέρειας από το 2011. Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα, ούτε το 20% του οδικού δικτύου δεν διαθέτει φρεάτια, ενώ οι προδιαγραφές του δικτύου αποχέτευσης είναι της δεκαετίας του 1960».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει πως «ο τραγέλαφος να πνίγεται η Αττική από τη βροχή, τη στιγμή που είναι κηρυγμένη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της ‘λειψυδρίας’, είναι η έκφραση των αντιφάσεων του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που εξαρτά το τι θα πραγματοποιηθεί και τι όχι αποκλειστικά από το κριτήριο του κόστους και θυσιάζει κάθε ανάγκη του λαού στον βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου».

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την ‘ατομική ευθύνη’ και τα ‘ακραία καιρικά φαινόμενα’ και να διαθέσουν εδώ και τώρα τα απαραίτητα κονδύλια για την κατασκευή των αναγκαίων σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών», σημειώνει καταληκτικά.