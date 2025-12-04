ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Στο κλείσιμο των σχολείων τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει τη χώρα αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Από τη στιγμή που η Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφέρειες και Δήμοι σε όλη την Ελλάδα αποφάσισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας και κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών υποδομών και μέσων, το κλείσιμο των σχολείων, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα».

ΠΑΜΕ: Να πάρει το υπουργείο Εργασίας άμεσα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

«Να πάρει το υπουργείο Εργασίας άμεσα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς μετά την απόφαση για το κλείσιμό σχολείων λόγω καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη» αναφέρει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

«Περιφέρειες και Δήμοι κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας, οι εργαζόμενοι γονείς αφήνονται ξανά απροστάτευτοι. Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες έχουν ήδη παρέμβει στο υπουργείο Εργασίας, αλλά η υπουργός, υφυπουργοί, γραμματείς παραμένουν άφαντοι. Δεν έχουν λάβει καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους γονείς που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά νηπίων και δημοτικού. Αλήθεια που θα αφήσουν τα παιδία τους;

»Όταν Περιφέρειες και Δήμοι σε όλη τη χώρα κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας, αυτό δεν είναι «έκτακτο φαινόμενο». Είναι το μόνιμο αποτέλεσμα της έλλειψης υποδομών, της εγκατάλειψης σχολικών κτιρίων, των ελλείψεων σε μέσα πολιτικής προστασίας. Δεν γίνεται η επιλεκτική ανεπάρκεια και ανικανότητα του εχθρικού για το λαό κράτους να μετατρέπεται κάθε φορά σε πρόβλημα των εργαζομένων.

»Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το υπουργείο Εργασίας να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να μη βρεθούν οι εργαζόμενοι με μικρά παιδιά εκτεθειμένοι. Να εξασφαλίσει άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις».