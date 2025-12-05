LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Κακοκαιρία

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ