ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μάχονται» για τον τίτλο του League Cup
Ώρα τελικού στο League Cup βόλεϊ ανδρών καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τη φετινή κούπα (16:45)
Στις 16:45 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών, με φόντο την κούπα της φετινής διοργάνωσης.
Μετά τη νίκη (3-1) επί του Παναθηναϊκού στο Παλαιό Φάληρο, στον ημιτελικό του Final-8 του League Cup «Ν. Σαμαράς», η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ είναι έτοιμη για τον τελικό. Όπως και ο ΠΑΟΚ, μετά το 3-2 επί του ΑΟ Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου.
Την Παρασκευή (5/12), λοιπόν, στις 16:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό, στο κεκλεισμένων των θυρών κλειστό της Νέας Σμύρνης «Α. Βαρίκας», με μοναδικό στόχο τη νίκη και την κατάκτηση του League Cup, για δεύτερη διαδοχική σεζόν και όγδοη φορά στην ιστορία του. Με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φιλοδοξεί να μπει εμπόδιο σε κάτι τέτοιο και να επιστρέψει στην κορυφή του θεσμού.
«Θα παλέψουμε για το τρόπαιο, για τον σύλλογο και τον κόσμο»
Δηλώσεις:
Μαξιμιλιάνο Καβάνα: «Ο τελικός της Παρασκευής θα είναι ένα σπουδαίο ματς εναντίον μιας καλής ομάδας. Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι αν παίξουμε στο επίπεδό μας, το οποίο πετυχαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, θα κερδίσουμε.
Γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας και πάνω απ’ όλα, είναι ένας τελικός. Θα παλέψουμε για τον στόχο μας, που είναι η νίκη. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε αυτό και να δώσουμε στον σύλλογο και στους οπαδούς μας ένα ακόμα τρόπαιο».
