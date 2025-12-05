Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ο Λουίς Ενρίκε αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο, έναν «μάστερ» του είδους, που συνεχώς έχει νέες ιδέες και εξελίσσεται. Στην Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία πέρσι, καθώς τα κατέκτησε όλα και κυρίως το πρώτο Champions League.
Ο Ισπανός τεχνικός, δεν έχει σταματήσει να αναζητά νέους τρόπους για να βελτιώσει την ομάδα του, στα πρώτα ημίχρονα των αναμετρήσεων της Παρί κάθεται στην κερκίδα και γενικά προχωράει σε «τρικ» και καινοτομίες που μπορούν να κάνουν ακόμη καλύτερους τους παίκτες του, αλλά και την τακτική του.
Ο Ενρίκε σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις έκανε το ίδιο με έναν περίεργο τρόπο. Χρησιμοποίησε έναν τεράστιο πίνακα, πάνω στον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα ορισμένων ποδοσφαιριστών του, με στόχο να εξηγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο την άσκηση όσο και την τακτική διάταξη που θέλει να δοκιμάσει.
Η εικόνα αυτή καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (4/12), στο προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων, όπου έκανε την εμφάνισή του ο μεγάλος πίνακας με ονόματα παικτών γραμμένα με κόκκινο και μαύρο χρώμα, θυμίζοντας ξεκάθαρα άσκηση επίθεσης και άμυνας.
Η ακριβής ερμηνεία του συγκεκριμένου πλάνου είναι γνωστή μόνο στον ίδιο τον Λουίς Ενρίκε και το τεχνικό του επιτελείο, ωστόσο προκάλεσε έκπληξη στους φιλάθλους, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν λόγο για πιθανή τακτική παραπλάνησης ενόψει του επόμενου αντιπάλου, της Ρεν το Σάββατο (6/12, 22:05).
Δείτε το «τρικ» του Λουίς Ενρίκε:
La nueva invención de Luis Enrique para los entrenamientos de PSG: una pantalla gigante con las disposiciones tácticas en vivo. 🧠 pic.twitter.com/N4Lsx7Shne
— VSports Team (@VSportsTM) December 4, 2025
