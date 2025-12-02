sports betsson
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02 Δεκεμβρίου 2025 | 08:15

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λουίς Ενρίκε δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του μετά την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό με 1-0, σε μια βραδιά που ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε ξεκάθαρα ως «το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν».

Η εικόνα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Λουί II ήταν προβληματική από το πρώτο λεπτό: ασυνεννοησία, ατομικά λάθη, δυσκολία στο χτίσιμο παιχνιδιού και αδυναμία ανταπόκρισης στην υψηλή πίεση των Μονεγάσκων. Ο Μιναμίνο «χτύπησε» στο 70’, σε μια φάση που αποτύπωσε τη γενική καθίζηση της PSG, η οποία υπέστη τη δεύτερη ήττα της στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσες είχε ολόκληρη την περσινή χρονιά.

Ο Ενρίκε εμφανίστηκε εμφανώς εξοργισμένος στις κάμερες του beIN Sports και στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι «με τόσα λάθη δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα» και πως «πρέπει να αποδεχθούμε το επίπεδο που δείξαμε». Η κριτική του δεν περιορίστηκε μόνο στην ατομική απόδοση των παικτών, αλλά και στη συνολική αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, που εξαρχής φαινόταν να πατάει σε σαθρά θεμέλια. Η γαλλική εφημερίδα L’Équipe κατέκρινε ανοιχτά τις επιλογές του, σημειώνοντας ότι ο Ισπανός επέλεξε να ρίξει στη μάχη το βασικό σχήμα παρά το μεσοβδόμαδο παιχνίδι Champions League και πως οι αλλαγές του «δεν βοήθησαν καθόλου» την ομάδα να μπει στο παιχνίδι.

Η βραδιά είχε κι άλλο ένα κρίσιμο περιστατικό: στο 11ο λεπτό, ο Καμαρά του Μονακό έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Σεβαλιέ, χτυπώντας τον δυνατά στον αστράγαλο. Ο τερματοφύλακας της Παρί χρειάστηκε πέντε λεπτά περίθαλψης, αλλά συνέχισε. Ο Λουίς Ενρίκε, εμφανώς φορτισμένος, απέφυγε να τοποθετηθεί για το μαρκάρισμα, περιοριζόμενος στο να πει πως ο παίκτης του «στάθηκε πολύ τυχερός».

Πίσω από την κακή εμφάνιση κρύβεται και ένα βαθύτερο ζήτημα: η Παρί αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός εξαντλητικού προγράμματος, με συνεχείς αγώνες και ελάχιστο χρόνο αποκατάστασης – ειδικά χωρίς την καλοκαιρινή προετοιμασία που συνήθως προηγείται τέτοιων απαιτητικών σεζόν. Οι τραυματισμοί των Άσραφ, Ντουέ και Νούνο Μέντες έχουν περιορίσει σημαντικά το rotation, αναγκάζοντας τον Ενρίκε να διαχειριστεί μια ομάδα που μοιάζει κουρασμένη και αποπροσανατολισμένη.

Παρά την ήττα, η PSG παραμένει στην κορυφή της Ligue 1 και στη δεύτερη θέση της φάσης των ομίλων της Champions League. Όμως η εικόνα του Ενρίκε μετά το τέλος του αγώνα – νευρικός, απογοητευμένος, σχεδόν ανήσυχος – αποκαλύπτει μια αλήθεια που δεν κρύβεται πίσω από τους βαθμούς: η Παρί βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της σεζόν και ο Ισπανός τεχνικός ξέρει ότι χρειάζεται άμεση αντίδραση για να προλάβει βαθύτερη κρίση.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: η ομάδα πρέπει να ξαναβρεί την ενέργεια και τη συγκέντρωσή της, αλλιώς οι «πληγές» που άνοιξαν στο Μονακό μπορεί να αφήσουν μόνιμα σημάδια σε μια χρονιά με τεράστιες προσδοκίες.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix, υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix, υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας
Αισιοδοξία 02.12.25

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας

Στις 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με την βοηθό της στο Kristy's Village Cafe, η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έκανε εντύπωση με το μεγάλο κόκκινο καπέλο της και τα καφέ γυαλιά ηλίου με χρωματικό ντεγκραντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο
Culture Live 02.12.25

Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο

Μια νέα χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον Φαραώ Άμωσι και μεταφέρει την έκρηξη της Θήρας 60–90 χρόνια νωρίτερα, αλλάζοντας καίρια την ιστορία Αιγαίου και Αιγύπτου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
