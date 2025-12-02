Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Λουίς Ενρίκε δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του μετά την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από τη Μονακό με 1-0, σε μια βραδιά που ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε ξεκάθαρα ως «το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν».

Η εικόνα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Λουί II ήταν προβληματική από το πρώτο λεπτό: ασυνεννοησία, ατομικά λάθη, δυσκολία στο χτίσιμο παιχνιδιού και αδυναμία ανταπόκρισης στην υψηλή πίεση των Μονεγάσκων. Ο Μιναμίνο «χτύπησε» στο 70’, σε μια φάση που αποτύπωσε τη γενική καθίζηση της PSG, η οποία υπέστη τη δεύτερη ήττα της στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσες είχε ολόκληρη την περσινή χρονιά.

Ο Ενρίκε εμφανίστηκε εμφανώς εξοργισμένος στις κάμερες του beIN Sports και στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι «με τόσα λάθη δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα» και πως «πρέπει να αποδεχθούμε το επίπεδο που δείξαμε». Η κριτική του δεν περιορίστηκε μόνο στην ατομική απόδοση των παικτών, αλλά και στη συνολική αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, που εξαρχής φαινόταν να πατάει σε σαθρά θεμέλια. Η γαλλική εφημερίδα L’Équipe κατέκρινε ανοιχτά τις επιλογές του, σημειώνοντας ότι ο Ισπανός επέλεξε να ρίξει στη μάχη το βασικό σχήμα παρά το μεσοβδόμαδο παιχνίδι Champions League και πως οι αλλαγές του «δεν βοήθησαν καθόλου» την ομάδα να μπει στο παιχνίδι.

Η βραδιά είχε κι άλλο ένα κρίσιμο περιστατικό: στο 11ο λεπτό, ο Καμαρά του Μονακό έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Σεβαλιέ, χτυπώντας τον δυνατά στον αστράγαλο. Ο τερματοφύλακας της Παρί χρειάστηκε πέντε λεπτά περίθαλψης, αλλά συνέχισε. Ο Λουίς Ενρίκε, εμφανώς φορτισμένος, απέφυγε να τοποθετηθεί για το μαρκάρισμα, περιοριζόμενος στο να πει πως ο παίκτης του «στάθηκε πολύ τυχερός».

Πίσω από την κακή εμφάνιση κρύβεται και ένα βαθύτερο ζήτημα: η Παρί αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις ενός εξαντλητικού προγράμματος, με συνεχείς αγώνες και ελάχιστο χρόνο αποκατάστασης – ειδικά χωρίς την καλοκαιρινή προετοιμασία που συνήθως προηγείται τέτοιων απαιτητικών σεζόν. Οι τραυματισμοί των Άσραφ, Ντουέ και Νούνο Μέντες έχουν περιορίσει σημαντικά το rotation, αναγκάζοντας τον Ενρίκε να διαχειριστεί μια ομάδα που μοιάζει κουρασμένη και αποπροσανατολισμένη.

Παρά την ήττα, η PSG παραμένει στην κορυφή της Ligue 1 και στη δεύτερη θέση της φάσης των ομίλων της Champions League. Όμως η εικόνα του Ενρίκε μετά το τέλος του αγώνα – νευρικός, απογοητευμένος, σχεδόν ανήσυχος – αποκαλύπτει μια αλήθεια που δεν κρύβεται πίσω από τους βαθμούς: η Παρί βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της σεζόν και ο Ισπανός τεχνικός ξέρει ότι χρειάζεται άμεση αντίδραση για να προλάβει βαθύτερη κρίση.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: η ομάδα πρέπει να ξαναβρεί την ενέργεια και τη συγκέντρωσή της, αλλιώς οι «πληγές» που άνοιξαν στο Μονακό μπορεί να αφήσουν μόνιμα σημάδια σε μια χρονιά με τεράστιες προσδοκίες.