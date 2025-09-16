Λουίς Ενρίκε: Προπονεί από την… εξέδρα

Ο Λουίς Ενρίκε συνεχίζει να καινοτομεί στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμη κι αν αυτή τη φορά… δεν καθόταν καν σε αυτόν. Στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Λανς, ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε με το αριστερό χέρι δεμένο και ανέβηκε στην εξέδρα, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία για την υγεία του, καθώς είχε πρόσφατα υποβληθεί σε επέμβαση μετά από πτώση με ποδήλατο.

Όμως δεν επρόκειτο για πρόβλημα φυσικής κατάστασης, αλλά για μια προσεκτικά μελετημένη επιλογή: να καθοδηγήσει την ομάδα του από ψηλά, όπως κάνουν οι προπονητές του ράγκμπι.

Ο ίδιος εξήγησε μετά τη νίκη της Παρί με 2-0: «Ήθελα καιρό να βρω έναν τρόπο να βελτιώσω την οπτική μου για το παιχνίδι. Από την εξέδρα, όπως κάνουν οι τεχνικοί του ράγκμπι, έχεις μια εντελώς διαφορετική προοπτική από τον πάγκο: βλέπεις όλο το γήπεδο, παίρνεις πολλές άμεσες πληροφορίες, καταλαβαίνεις τι λειτουργεί και τι όχι, ποιος αποδίδει και ποιος όχι. Έτσι μπορείς στο ημίχρονο να κατέβεις στα αποδυτήρια και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Είναι κάτι που θα ξανακάνω».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λουίς Ενρίκε δανείζεται στοιχεία από το ράγκμπι. Την περσινή σεζόν στο Champions League, εισήγαγε έναν πρωτότυπο τρόπο εκκίνησης του παιχνιδιού: αντί για πάσες προς τα πίσω ή κάθετες προσπάθειες, η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή, ώστε η ομάδα να πιέσει ψηλά και να ανακτήσει άμεσα την κατοχή. Μια στρατηγική που, πέρα από τακτική, λειτουργεί και ως ψυχολογικό μήνυμα υπεροχής.

Με τέτοιες καινοτομίες, ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί να δώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν το πλεονέκτημα που θα την οδηγήσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης — αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Αταλάντα για το Champions League. Να δούμε αν θα ξαναμείνει στην κερκίδα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Μπέργκαμο.