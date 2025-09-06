Άτυχος ο Λουίς Ενρίκε: Πήγε στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με το ποδήλατο! (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει και φέτος στόχο να τα κατακτήσει όλα σε Γαλλία και Ευρώπη, έχει ξεκινήσει ήδη με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, όμως είχε ένα απρόοπτο που μπορεί να την πάει πίσω με τον Λουίς Ενρίκε.

Ο Καταλανός τεχνικός που είναι ο άνθρωπος που έφερε την Παρί στην κορυφή της Ευρώπης, στάθηκε εξαιρετικά… άτυχος, καθώς είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο του και θα χρειαστεί να περάσει αρκετό χρόνο στο νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

🚨🇪🇸 Following a bicycle fall that occurred this Friday, PSG manager Luis Enrique was attended to by emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. 🏥 Speedy recovery to him. 🙏❤️ pic.twitter.com/ukpweinp4F — EuroFoot (@eurofootcom) September 5, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η Παρί Σεν Ζερμέν εξέδωσε και ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας πως ο 55χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Λουίς Ενρίκε:

«Μετά από ένα ατύχημα με ποδήλατο την Παρασκευή, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κλείδας. Ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση. Περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω».

Ο Ισπανός βρίσκεται στο Παρίσι από το 2023, μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του, με την Παρί έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, ένα Champions League, ένα Super Cup Ευρώπης, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όπου ηττήθηκε με 3-0 από την Τσέλσι.