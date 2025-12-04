Η πρώην κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός, ήταν εδώ και πέντε χρόνια η διευθύντρια του Κολλεγίου της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων δημόσιων λειτουργών

Σε βάρος της Μογκερίνι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά σχετικής με την ανάθεση ενός συμβολαίου από την ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης.

Σε ανακοίνωσή της, η Φεντερίκα Μογκερίνι σημειώνει:

«Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της Πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης και της Διευθύντριας της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι βέβαιος ότι η κοινότητα του Κολλεγίου και στα τρία μας παραρτήματα θα συνεχίσει στον δρόμο της καινοτομίας και της αριστείας που χαράξαμε μαζί κατά τη διάρκεια αυτών των υπέροχων πέντε ετών.

Είμαι περήφανη για όσα έχουμε επιτύχει μαζί και είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που μου έδειξαν και μου δείχνουν οι φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό, το προσωπικό και οι απόφοιτοι του Κολλεγίου και της Ακαδημίας.

Ήταν τιμή και χαρά για μένα να υπηρετώ την κοινότητα του Κολλεγίου και την αποστολή του».

Statement by Mrs. Federica Mogherini, Rector of the College of Europe.https://t.co/F4MfvAoAEk — College of Europe (@collegeofeurope) December 3, 2025

Η Φεντερίκα Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια», σύμφωνα με τη δικηγόρο της

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις «με πλήρη διαφάνεια» στους ανακριτές, διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος της το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η ανάκριση πήγε πολύ καλά, διήρκεσε πάρα πολύ, αλλά με πλήρη διαφάνεια και με ηρεμία», δήλωσε η δικηγόρος Μαριαπάολα Κέρκι.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπριζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολλέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Οι ανακριτές θέλουν να διαπιστώσουν αν το 2021-2022 το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σε διαγωνισμό για ένα συμβόλαιο της EEAS για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η έρευνα αφορά υποψίες για «απάτη και διαφθορά στο πλαίσιο διαγωνισμών για συμβόλαια του δημοσίου, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου».

Ποιοι άλλοι κατηγορούνται εκτός από τη Μογκερίνι

Εκτός από τη Μογκερίνι, κατηγορίες έχουν επίσης απαγγελθεί σε βάρος δύο προσώπων.

Πρόκειται για τον Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντή του Κολλεγίου της Ευρώπης αρμόδιο για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και τον Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.

Από την πλευρά της, η Φεντερίκα Μογκερίνι διαβεβαίωσε προχθές ότι το Κολλέγιο της Ευρώπης ανέκαθεν σεβόταν «τα υψηλότερα κριτήρια ακεραιότητας και δίκαιης αντιμετώπισης».

Πρόσθεσε πως έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι η δικαιοσύνη θα το αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η άρση της κράτησης της Μογκερίνι τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη δεν συνοδεύθηκε από μέτρο περιορισμού των μετακινήσεών της.

Η αστυνομία ανακοίνωσε στους τρεις υπόπτους τις κατηγορίες σε βάρος τους, παρουσία του ανακριτή, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή ο ανακριτής έκρινε ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος φυγής», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.