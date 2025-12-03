newspaper
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 09:27

Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι ανάβει φωτιές στην Κομισιόν καθώς οι κατηγορίες για απάτη αφορούν πρώην και νυν ανώτερους αξιωματούχους της.

Το Qatargate που συντάραξε την Ευρώπη αντιμετωπίστηκε λίγο πολύ από την Κομισιόν ως «πρόβλημα» του ευρωκοινοβουλίου, αλλά τώρα γίνεται φανερό ότι το «πρόβλημα» αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει μάλιστα αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες για την Ένωση και τα κράτη μέλη.

Προς το παρόν οι βελγικές αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρώην υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ, Μογκερίνι, στον Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και νυν γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου και στον τρίτο συλληφθέντα (η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη), αλλά μπορούν να τους κρατήσουν για 48 ώρες και αναλόγως με την πορεία της ανάκρισης να τους αποδώσουν κατηγορίες.

Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τις σχέσεις της με τους συλληφθέντες και ιδίως με τον Σανίνο που ανέλαβε φέτος εξέχοντα ρόλο στην Κομισιόν.

Μπαλάκι οι ευθύνες

Σύμφωνα με το Politco η υπόθεση αυτή μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για την πρόεδρο της Κομισιόν που από τη μία δέχεται επικρίσεις από διάφορες πλευρές για τη στάση της σε κρίσιμες αποφάσεις της Ένωσης και από την άλλη έχει βρεθεί εκτεθειμένη στην υπόθεση των εμβολίων της Pfizer κατά του Covid, καθώς το δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη ότι η Λάιεν κακώς έκρυψε από τη δημοσιότητα τα μηνύματα που αντάλλασσε με τον CEO της φαρμακοβιομηχανίας.

Η πρόσφατη υπόθεση είναι πιθανό ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Λάειν και της νυν επικεφαλής της ΕΥΕΔ, ύπατης εκπροσώπου της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

«Επειδή η Πρόεδρος φον Ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτιδα στις Βρυξέλλες, της τα αφήνουμε όλα στην πόρτα», ανέφερε αξιωματούχος της Ε.Ε. στο Politco. «Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής για κάτι που μπορεί να έχει κάνει η ΕΥΕΔ. Δεν είναι υπόλογη για όλα τα θεσμικά όργανα», είπε πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών στην Κάγια Κάλας.

Όταν ζητήθηκε από την Κομισιόν να σχολιάσει τη σύλληψη του Σανίνο, δεν υπήρξε απάντηση. Σχετικά με την Μογκερίνι επίσης δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις παρά γενικόλογα σχόλια για τη «δέσμευση με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δικαιοσύνης και συμμόρφωσης».

Έφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της ΕΥΕΔ, του Κολλεγίου της Ευρώπης – του οποίου πρύτανης είναι η Μογκερίνι – καθώς είχε ενδείξεις ότι η ίδρυση της Διπλωματικής Ακαδημίας (στο Κολλέγιο) έγινε με όρους αδιαφάνειας, και ερευνά τους συλληφθέντες για διαφθορά, κατάχρηση κοινοτικών κεφαλαίων και παράνομες προμήθειες.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε η Manon Aubry, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέα, μέλος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο οποίος βρισκόταν πίσω από την αποτυχημένη ψήφο εμπιστοσύνης στην φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, δήλωσε στο POLITICO ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να ενεργοποιήσει μια νέα πρόταση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ «προτιμούν να αγνοούν τα δικά τους προβλήματα, ενώ κάνουν συνεχώς κηρύγματα σε όλους τους άλλους».

Φεντερίκα Μογκερίνι

Μπορεί το Qatargate να είναι το πιο γνωστό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες ωστόσο δεν είναι το μοναδικό. Φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα για δωροδοκία στις δραστηριότητες λόμπινγκ του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα Huawei στην Ευρώπη.

Η Κομισιόν επίσης δεν έχει βγει αλώβητη από τον ούτως ή άλλως προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της Ε.Ε. με τους λομπίστες να έχουν «θεσμικό ρόλο».

Το 2012, ο τότε Επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι παραιτήθηκε λόγω ενός σκανδάλου λόμπινγκ στον τομέα του καπνού, ενώ και η εμπλοκή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προμήθεια των εμβολίων κατά της Covid τσαλάκωσε περαιτέρω την εικόνα της Κομισιόν.

Οι αποκαλύψεις της Τρίτης, σχολιάζει το Politico, είναι πολύ πιο επικίνδυνες για την Επιτροπή, δεδομένου του υψηλού προφίλ των υπόπτων και της σοβαρότητας των ισχυρισμών που αντιμετωπίζουν.

Μογκερίνι και Σανίνο

Αφού διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, η Μογκερίνι διορίστηκε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης το 2020, εν μέσω επικρίσεων ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, δεν πληρούσε τα κριτήρια και είχε εισέλθει στην «κούρσα» μήνες μετά την προθεσμία. Το 2022 έγινε διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου που βρέθηκε στο επίκεντρο των εφόδων της Τρίτης.

Ο Σανίνο, πρώην ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος της ΕΥΕΔ και τώρα είναι ο γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Κομισιόν.

Ο Κριστιάνο Σεμπαστιάνι, εκπρόσωπος ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα εργαζομένων της ΕΕ, του Renouveau & Démocratie, δήλωσε στο Politico ότι εάν αποδειχθούν οι κατηγορίες ο αντίκτυπος θα είναι «καταστροφικός» για την αξιοπιστία των εμπλεκόμενων θεσμών και γενικότερα για την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είπε ακόμα ότι είχε λάβει «δεκάδες μηνύματα» από το προσωπικό της ΕΕ που ανησυχούσε για βλάβη στη φήμη του.

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Λούτσα: Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια αφήνοντας πίσω έναν νεκρό
Στη ΜΕΘ η τραυματίας 03.12.25

Απολογείται σήμερα ο 29χρονος οδηγός που «θέρισε» οικογένεια στη Λούτσα αφήνοντας πίσω έναν νεκρό

Ο νεαρός οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, όπως έδειξαν οι αιματολογικές εξετάσεις, ενώ ερευνάται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών

Σύνταξη
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
