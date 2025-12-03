Η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι ανάβει φωτιές στην Κομισιόν καθώς οι κατηγορίες για απάτη αφορούν πρώην και νυν ανώτερους αξιωματούχους της.

Το Qatargate που συντάραξε την Ευρώπη αντιμετωπίστηκε λίγο πολύ από την Κομισιόν ως «πρόβλημα» του ευρωκοινοβουλίου, αλλά τώρα γίνεται φανερό ότι το «πρόβλημα» αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει μάλιστα αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες για την Ένωση και τα κράτη μέλη.

Προς το παρόν οι βελγικές αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρώην υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ, Μογκερίνι, στον Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικό γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και νυν γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου και στον τρίτο συλληφθέντα (η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη), αλλά μπορούν να τους κρατήσουν για 48 ώρες και αναλόγως με την πορεία της ανάκρισης να τους αποδώσουν κατηγορίες.

Τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τις σχέσεις της με τους συλληφθέντες και ιδίως με τον Σανίνο που ανέλαβε φέτος εξέχοντα ρόλο στην Κομισιόν.

Μπαλάκι οι ευθύνες

Σύμφωνα με το Politco η υπόθεση αυτή μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για την πρόεδρο της Κομισιόν που από τη μία δέχεται επικρίσεις από διάφορες πλευρές για τη στάση της σε κρίσιμες αποφάσεις της Ένωσης και από την άλλη έχει βρεθεί εκτεθειμένη στην υπόθεση των εμβολίων της Pfizer κατά του Covid, καθώς το δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη ότι η Λάιεν κακώς έκρυψε από τη δημοσιότητα τα μηνύματα που αντάλλασσε με τον CEO της φαρμακοβιομηχανίας.

Η πρόσφατη υπόθεση είναι πιθανό ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Λάειν και της νυν επικεφαλής της ΕΥΕΔ, ύπατης εκπροσώπου της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

«Επειδή η Πρόεδρος φον Ντερ Λάιεν είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτιδα στις Βρυξέλλες, της τα αφήνουμε όλα στην πόρτα», ανέφερε αξιωματούχος της Ε.Ε. στο Politco. «Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής για κάτι που μπορεί να έχει κάνει η ΕΥΕΔ. Δεν είναι υπόλογη για όλα τα θεσμικά όργανα», είπε πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών στην Κάγια Κάλας.

Όταν ζητήθηκε από την Κομισιόν να σχολιάσει τη σύλληψη του Σανίνο, δεν υπήρξε απάντηση. Σχετικά με την Μογκερίνι επίσης δεν δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις παρά γενικόλογα σχόλια για τη «δέσμευση με τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δικαιοσύνης και συμμόρφωσης».

Έφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία της ΕΥΕΔ, του Κολλεγίου της Ευρώπης – του οποίου πρύτανης είναι η Μογκερίνι – καθώς είχε ενδείξεις ότι η ίδρυση της Διπλωματικής Ακαδημίας (στο Κολλέγιο) έγινε με όρους αδιαφάνειας, και ερευνά τους συλληφθέντες για διαφθορά, κατάχρηση κοινοτικών κεφαλαίων και παράνομες προμήθειες.

«Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε η Manon Aubry, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέα, μέλος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο οποίος βρισκόταν πίσω από την αποτυχημένη ψήφο εμπιστοσύνης στην φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, δήλωσε στο POLITICO ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να ενεργοποιήσει μια νέα πρόταση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ «προτιμούν να αγνοούν τα δικά τους προβλήματα, ενώ κάνουν συνεχώς κηρύγματα σε όλους τους άλλους».

Μπορεί το Qatargate να είναι το πιο γνωστό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες ωστόσο δεν είναι το μοναδικό. Φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα για δωροδοκία στις δραστηριότητες λόμπινγκ του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα Huawei στην Ευρώπη.

Η Κομισιόν επίσης δεν έχει βγει αλώβητη από τον ούτως ή άλλως προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της Ε.Ε. με τους λομπίστες να έχουν «θεσμικό ρόλο».

Το 2012, ο τότε Επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι παραιτήθηκε λόγω ενός σκανδάλου λόμπινγκ στον τομέα του καπνού, ενώ και η εμπλοκή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προμήθεια των εμβολίων κατά της Covid τσαλάκωσε περαιτέρω την εικόνα της Κομισιόν.

Οι αποκαλύψεις της Τρίτης, σχολιάζει το Politico, είναι πολύ πιο επικίνδυνες για την Επιτροπή, δεδομένου του υψηλού προφίλ των υπόπτων και της σοβαρότητας των ισχυρισμών που αντιμετωπίζουν.

Μογκερίνι και Σανίνο

Αφού διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, η Μογκερίνι διορίστηκε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης το 2020, εν μέσω επικρίσεων ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, δεν πληρούσε τα κριτήρια και είχε εισέλθει στην «κούρσα» μήνες μετά την προθεσμία. Το 2022 έγινε διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου που βρέθηκε στο επίκεντρο των εφόδων της Τρίτης.

Ο Σανίνο, πρώην ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος της ΕΥΕΔ και τώρα είναι ο γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Κομισιόν.

Ο Κριστιάνο Σεμπαστιάνι, εκπρόσωπος ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα εργαζομένων της ΕΕ, του Renouveau & Démocratie, δήλωσε στο Politico ότι εάν αποδειχθούν οι κατηγορίες ο αντίκτυπος θα είναι «καταστροφικός» για την αξιοπιστία των εμπλεκόμενων θεσμών και γενικότερα για την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είπε ακόμα ότι είχε λάβει «δεκάδες μηνύματα» από το προσωπικό της ΕΕ που ανησυχούσε για βλάβη στη φήμη του.