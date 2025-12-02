newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Φεντερίκα Μογκερίνι: Από το Κολλέγιο της Ευρώπης στα χέρια των βελγικών Αρχών
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 17:15

Φεντερίκα Μογκερίνι: Από το Κολλέγιο της Ευρώπης στα χέρια των βελγικών Αρχών

Η Ιταλίδα πολιτικός πριν μερικά χρόνια βρισκόταν επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ενώ τώρα είναι ελεγχόμενη για απάτη.

Σύνταξη
Το όνομα της πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι ξεχωρίζει στην αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας βρίσκεται μεταξύ των τριών ατόμων που συνέλαβαν οι βελγικές αρχές μετά τις έρευνες που έγιναν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), του Κολλεγίου της Ευρώπης στην πόλη της Μπριζ και σε μια σειρά από ιδιωτικές κατοικίες.

Πέραν της Φεντερίκα Μογκερίνι, στα χέρια των βελγικών αρχών βρίσκονται και ο Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ και νυν γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου (DG MENA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με το τρίτο άτομο που έχει συλληφθεί είναι διευθυντής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

Η πορεία της Φεντερίκα Μογκερίνι προς τη Βουλή

Η ηλικίας 52 ετών Ιταλίδα πολιτικός είναι κόρη του σκηνοθέτη και σκηνογράφου Φλάβιο Μογκερίνι και έκανε σπουδές Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, από όπου αποφοίτησε με διπλωματική στην πολιτική φιλοσοφία.

Αρχικά ασχολήθηκε με την ιταλική κομμουνιστική ομοσπονδία νέων (1988), ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στο συμβούλιο των Δημοκρατών της Αριστεράς (2001), ενώ το 2007 έγινε κεντρικό μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η πρώτη εκλογή της Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2008 εκπροσωπώντας την περιφέρεια Βένετο, ενώ το 2013 επανεξελέγη στο κοινοβούλιο, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Εμίλια – Ρομάνια.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2013 ήταν επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης και διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υλοποιείται από το Κολλέγιο της Ευρώπης.

Επίσης, η Ιταλίδα πολιτικός είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Αφοπλισμού (ADBM), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Crisis Group και του Rockefeller Brothers Fund, Fellow του German Marshall Fund, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιταλικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (IAI) και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Η θέση στο υπουργείο

Τον Φεβρουάριο του 2014 ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι προτείνει στη Φεντερίκα Μογκερίνι το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντά της την τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας που αναλάμβανε αυτό το πόστο, μετά την Σουζάνα Ανιέλι και την Έμα Μπονίνο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ο Ρέντσι, πρότεινε την Φεντερίκα Μογκερίνι ως υποψήφια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την Μογκερίνι ως Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, θέση την οποία ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 η Μογκερίνι κέρδισε επαίνους για το ρόλο της στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η απάτη που βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο βρίσκεται ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 9μηνη εκπαίδευση για νέους διπλωμάτες που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο στο πλαίσιο διαγωνισμού της ΕΕ μεταξύ 2021 και 2022.

Οι Αρχές διερευνούν εάν η EEAS παραβίασε τους κανόνες διαγωνισμού της, κοινοποιώντας πληροφορίες στο Κολλέγιο πριν από την ανάθεση του έργου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αστυνομία βρισκόταν σήμερα στο κτίριο της EEAS», δήλωσε εκπρόσωπος της EEAS το απόγευμα της Τρίτης, διευκρινίζοντας ότι η συνεχιζόμενη έρευνα αφορά δραστηριότητες που έλαβαν χώρα «κατά την προηγούμενη θητεία».

Πηγές του Euractiv στις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι έρευνες της EPPO είναι ιδιαίτερα αυστηρές και συχνά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα όταν πρόκειται για οικονομικές υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Φυτώριο» για διπλωμάτες

Το Κολέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς, καθώς μεταξύ των αποφοίτων του συναντά κανείς κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Πριν από μισή ώρα, ενημερώθηκα για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μπριζ», δήλωσε ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος με τζίρο μέσω πακέτων στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος με τζίρο μέσω πακέτων στην αγορά

Κόσμος
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή και επικράτησε με 3-2 έναντι του Φοίνικα Σύρου. Οι ερυθρόλευκοι χάρη σε αυτή τη σπουδαία εμφάνιση προκρίθηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Σύνταξη
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών
Ελλάδα 02.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

