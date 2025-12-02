Φεντερίκα Μογκερίνι: Από το Κολλέγιο της Ευρώπης στα χέρια των βελγικών Αρχών

Το όνομα της πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι ξεχωρίζει στην αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας βρίσκεται μεταξύ των τριών ατόμων που συνέλαβαν οι βελγικές αρχές μετά τις έρευνες που έγιναν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), του Κολλεγίου της Ευρώπης στην πόλη της Μπριζ και σε μια σειρά από ιδιωτικές κατοικίες.

Πέραν της Φεντερίκα Μογκερίνι, στα χέρια των βελγικών αρχών βρίσκονται και ο Στέφανο Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας της ΕΥΕΔ και νυν γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου (DG MENA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά με το τρίτο άτομο που έχει συλληφθεί είναι διευθυντής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

Η πορεία της Φεντερίκα Μογκερίνι προς τη Βουλή

Η ηλικίας 52 ετών Ιταλίδα πολιτικός είναι κόρη του σκηνοθέτη και σκηνογράφου Φλάβιο Μογκερίνι και έκανε σπουδές Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, από όπου αποφοίτησε με διπλωματική στην πολιτική φιλοσοφία.

Αρχικά ασχολήθηκε με την ιταλική κομμουνιστική ομοσπονδία νέων (1988), ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στο συμβούλιο των Δημοκρατών της Αριστεράς (2001), ενώ το 2007 έγινε κεντρικό μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η πρώτη εκλογή της Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2008 εκπροσωπώντας την περιφέρεια Βένετο, ενώ το 2013 επανεξελέγη στο κοινοβούλιο, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Εμίλια – Ρομάνια.

Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2013 ήταν επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης και διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υλοποιείται από το Κολλέγιο της Ευρώπης.

Επίσης, η Ιταλίδα πολιτικός είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Αφοπλισμού (ADBM), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Crisis Group και του Rockefeller Brothers Fund, Fellow του German Marshall Fund, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιταλικού Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (IAI) και μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Η θέση στο υπουργείο

Τον Φεβρουάριο του 2014 ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι προτείνει στη Φεντερίκα Μογκερίνι το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντά της την τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας που αναλάμβανε αυτό το πόστο, μετά την Σουζάνα Ανιέλι και την Έμα Μπονίνο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ο Ρέντσι, πρότεινε την Φεντερίκα Μογκερίνι ως υποψήφια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την Μογκερίνι ως Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, θέση την οποία ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 η Μογκερίνι κέρδισε επαίνους για το ρόλο της στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η απάτη που βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο βρίσκεται ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 9μηνη εκπαίδευση για νέους διπλωμάτες που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο στο πλαίσιο διαγωνισμού της ΕΕ μεταξύ 2021 και 2022.

Οι Αρχές διερευνούν εάν η EEAS παραβίασε τους κανόνες διαγωνισμού της, κοινοποιώντας πληροφορίες στο Κολλέγιο πριν από την ανάθεση του έργου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αστυνομία βρισκόταν σήμερα στο κτίριο της EEAS», δήλωσε εκπρόσωπος της EEAS το απόγευμα της Τρίτης, διευκρινίζοντας ότι η συνεχιζόμενη έρευνα αφορά δραστηριότητες που έλαβαν χώρα «κατά την προηγούμενη θητεία».

Πηγές του Euractiv στις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι έρευνες της EPPO είναι ιδιαίτερα αυστηρές και συχνά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα όταν πρόκειται για οικονομικές υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

«Φυτώριο» για διπλωμάτες

Το Κολέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς, καθώς μεταξύ των αποφοίτων του συναντά κανείς κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Πριν από μισή ώρα, ενημερώθηκα για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μπριζ», δήλωσε ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ.