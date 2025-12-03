Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά στην πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρύτανη του Κολεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, και τους άλλους δύο συλληφθέντες με κατηγορίες για απάτη σχετικά με κοινοτικά κονδύλια.

Πρόκειται για τον ανώτατο αξιωματούχο της Κομισιόν, Στέφανο Σανίνο, και τον διευθυντή του Κολεγίου της Ευρώπης Τσέζαρε Τζεγκρέτι.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica και οι τρεις υποστηρίζουν ότι ενήργησαν με βάση τον νόμο.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), χθες η πρύτανης και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ συνελήφθησαν, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη σχετικά με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών.

Αφού ανακρίθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου (FGP West-Vlaanderen), τα τρία άτομα ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της.

Όλα τα άτομα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Το χρονικό

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και πρώην υπεύθυνη Εξωτερικών Σχέσεων της Ε.Ε. συνελήφθη από τις βελγικές αρχές χθες Τρίτη για υπόθεση απάτης που έχει να κάνει με την ανάθεση στο Κολέγιο της Ευρώπης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μελλοντικούς διπλωμάτες από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (ΕΥΕΔ) της οποίας η ίδια είχε διατελέσει επικεφαλής.

Το ποσό της συγκεκριμένης ανάθεσης έφτανε τα 100.000 ευρώ.

Η βελγική αστυνομία έκανε έφοδο στην έδρα της ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες, σε αρκετά κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και στα σπίτια των υπόπτων.

Η έρευνα εστιάζει στο «εάν το Κολέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποι είχαν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών που εκκίνησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η επιλογή μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφορών χρονολογείται από την περίοδο 2021-2022.

Αφού διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, η Μογκερίνι διορίστηκε πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης το 2020, εν μέσω επικρίσεων ότι δεν ήταν κατάλληλη για τη θέση, δεν πληρούσε τα κριτήρια και είχε εισέλθει στην «κούρσα» μήνες μετά την προθεσμία. Το 2022 έγινε διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου που βρέθηκε στο επίκεντρο των εφόδων της Τρίτης.

Ο Σανίνο, πρώην ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος της ΕΥΕΔ και τώρα είναι ο γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Κομισιόν.