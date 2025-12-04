Άγριος καβγάς στην εξεταστική Κωνσταντοπούλου – Μαγειρία – «Θα ξεβρακωθώ, είναι ψέματα – Όλο μαγκιά είστε»

Σκηνές άγριου πολιτικού ροκ εξελίχθηκαν ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή αποτέλεσαν οι ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον μάρτυρα, Χρήστο Μαγειρία, που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του συντρόφου της «γαλάζιας» πολιτεύτριας με τη Ferrari.

Σε υψηλούς τόνους η κατάθεση του μάρτυρα Χρήστου Μαγειρία

Μάλιστα στη κουβέντα μπήκε και προδεύουσα στην επιτροπή, Μαρία Συρεγγέλα διαμορφώνοντας μια… ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Χαρακτηριστικοί είναι μερικοί από τους διαλόγους:

ΖΚ: Το 1984 μας είπατε ότι απαλλοτριώθηκε το κτήμα και το 2004 πήρατε φερράρι;

ΧΜ: Το 1994.

ΖΚ: Επί ΝΔ, πατέρα Μητσοτάκη.

ΖΚ: Μας είπατε πως η αδερφή σας πέθανε στα βουνά.

ΧΜ: Θα ευχόσασταν να έχει πεθάνει όλη η οικογένεια στα βουνά.

ΖΚ: Δεν ντρέπεστε λίγο, έχετε φάει με χρυσά κουτάλια (…). Συλληφθήκατε για αρχαιοκαπηλία;

ΧΜ: Δεν θα λέτε άλλα λόγια!

ΖΚ: Αλλού αυτά! Δεν θα δίνετε εντολές!

ΧΜ: Καμία κατηγορία δεν υπάρχει! Κανένα βούλευμα! Είστε μορφωμένη, αλλά το παίζετε πονηρή! Αυτό είναι το επίπεδό σας! Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε!

ΖΚ: Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη μας!

ΖΚ: Συλληφθήκατε για αρχαιοκαπηλία το 2015;

ΧΜ: Όχι βέβαια.

ΖΚ: Ξαναρωτάω

ΧΜ: Για τα τρία όπλα έγινε το αυτόφωρο. Αυτό είναι προβοκάτσια. Είστε μορφωμένη και το παίζετε πονηρή… δεν μπορείτε να με προσβάλλετε…

ΜΣ: Θα μιλήσετε 30 λεπτά

ΖΚ: Δεν θα μου πείτε εσείς πόσο θα μιλάω. Είστε εμπλεκόμενη.

Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα του 2015 που έκαναν λόγο για σύλληψη κτηνοτρόφου στα Τρίκαλα προκαλώντας τον μάρτυρα αν έχει συλληφθεί ποτέ για αρχαιοκαπηλία:

ΧΜ: Θα σας υπογράψω πληρεξούσιο να πάρετε στην επιτροπή για εμένα. Όταν θα το φέρετε εδώ τότε θα σας απαντήσω. Μας βλέπει κόσμος. Δεν τηρείτε κανέναν δημοκρατικό κανόνα. Θα ξεβρακωθώ, είναι ψέματα αυτά που λέτε. “Πλεύση Λασπολογίας” θα έπρεπε να είναι το όνομα του κόμματός σας.

ΖΚ: Συλληφθήκατε κύριε; ό,τι λέτε και ότι κάνετε το χρεώνεται ο Μητσοτάκης.

ΧΜ: Είναι πολύ άφθαρτος ο κ. Μητσοτάκης.

ΖΚ: Και σχετικός με τα αρχαία γνωρίζουμε…

Τα όπλα… κειμήλια

Οι τόνοι ανέβηκαν πάντως γι’ ακόμα μια φορά όταν η συζήτηση πήγε στον πατέρα του μάρτυρα και τα τρία όπλα που σύμφωνα με τον μάρτυρα του άφησε ως κειμήλια.

ΖΚ: Αντάρτης ήταν;

ΧΜ: Ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Εγώ δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.

ΖΚ: Ήταν ταγματασφαλίτης;

ΧΜ: Ντροπή. Αναφέρετε τα κοκαλάκια του πατέρα μου. Αφήστε τον συγχωρεμένο εκεί που είναι!

ΖΚ: Τι δουλειά έχει με τα όπλα ο πατέρας σας; Που είχε γεννηθεί το 31;

ΧΜ: Μπορεί να τα είχε από τον πατέρα του.

ΖΚ: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.

ΧΜ: Είναι κειμήλιο.

ΖΚ: Θα προσέχεις πως μιλάς. Εδώ είσαι μάρτυρας. Δεν είσαι απλός πολίτης. Έχεις έρθει εδώ με θράσος, έχεις φάει με χρυσά κουτάλια. Δεν απαντάς σε τίποτα και κάνεις μαγκιές. Πείτε μας πόσα χρήματα έχετε πάρει από το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 20 χρόνια.

Ανέβηκαν οι τόνοι

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση και στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα κάνοντας λόγο για σχέσεις της με την Πόπη Σεμερτζίδου, προκαλώντας την οξεία αντίδρασή της «γαλάζιας» βουλευτή, με την προεδρεύουσα να παίρνει το λόγο επί προσωπικού και να καλεί τη συνάδελφό της να ζητήσει συγνώμη επιφυλασσόμενη για τα νόμιμα δικαιώματά της.

Ο διάλογος και εδώ είναι ενδεικτικός της έντασης:

ΖΚ: Γνωρίζετε τι σχέση έχει η Μαρία Συρεγγέλα με τη σύντροφό σας;

ΧΜ: Τι σχέση;

ΖΚ: Δεν εννοώ ερωτική… Πολιτική σχέση. Εδώ βλέπω φωτογραφία τους από το 2020.

ΜΣ: Συνήθως οι σύζυγοι δεν ενημερώνουν τους συντρόφους τους. Ενδιαφέρεστε και για τα δικαιώματα των γυναικών…

ΖΚ: Για να δείτε σε ποιο επίπεδο μπαζώνετε.

ΜΣ: Έγινε επί προσωπικού επίθεση στο πρόσωπό μου. Ψεύδεται για μια ακόμη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ισχυρίστηκε πως η κυρία Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου μου. Σαφώς δεν ισχύει. Συναντάμε τον κόσμο μας, δεν βγαίνουμε με ΑΙ να συναντάμε τους ψηφοφόρους μας. Με είπε διαπλεκόμενη. Θα σας ζητήσω να μου ζητήσετε συγγνώμη, αλλιώς επιφυλάσσομαι των δικαιωμάτων μου.

ΖΚ: Οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις για τη σχέση με την Σεμερτζίδου. Είναι ξεκάθαρο πως διαπλέκεστε.